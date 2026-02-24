Căng thẳng Mỹ–Iran: Nguy cơ trả đũa lan rộng khu vực

Tình báo phương Tây cảnh báo nguy cơ Iran sử dụng lực lượng ủy nhiệm để đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích, làm gia tăng rủi ro leo thang tại Trung Đông và châu Âu.

Theo The New York Times, các quan chức an ninh Mỹ và phương Tây đang theo dõi những tín hiệu cho thấy Iran có thể tính đến phương án đáp trả thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong trường hợp Washington triển khai hành động quân sự.

Dù chưa ghi nhận âm mưu cụ thể, giới chức lo ngại các cuộc tấn công có thể nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông hoặc châu Âu. Diễn biến này đặt ra thách thức lớn đối với các tính toán chiến lược của Washington trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng./.