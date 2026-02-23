Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự

Ngày 23/2, Iran tuyên bố sẽ đáp trả “mạnh mẽ” trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự “hạn chế” nhằm vào Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, khẳng định: "Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ trước những hành động như vậy, dựa trên quyền tự vệ vốn có của mình, và đó là điều chúng tôi sẽ làm.”

Người phát ngôn Baqaei cũng bác bỏ các tin đồn về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Ông cho rằng những suy đoán về một thỏa thuận tạm thời là không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh mọi chi tiết liên quan đến đàm phán đều được thảo luận trên bàn đàm phán.

Ông Baqaei cho biết lập trường của Iran về việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt mà Tehran cho là “hà khắc” của Mỹ cũng như về vấn đề hạt nhân là rõ ràng, và Iran “nhận thức rõ quan điểm của phía Mỹ.”

Ông Baghaei nhấn mạnh nếu hai bên thể hiện thiện chí thì phía Iran “hy vọng trong vòng 2-3 ngày tới sẽ có thể tiến hành thêm một vòng đàm phán nữa.”

Theo người phát ngôn, Iran kiên định theo đuổi con đường ngoại giao nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ các quyền hợp pháp của mình.

Trước đó, ngày 22/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là vòng đàm phán tiếp theo sau 2 vòng đàm phán gần đây, lần lượt vào ngày 17/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) và ngày 6/2 vừa qua tại Muscat (Oman).

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, phía Tehran vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Cũng trong ngày 23/2, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi giải pháp ngoại giao trước thềm các cuộc đàm phán. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas nhấn mạnh khu vực "không cần thêm một xung đột mới" và cho rằng đây là thời điểm cần tận dụng để tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran do căng thẳng đang gia tăng liên quan đến khả năng Mỹ tấn công quân sự vào Tehran.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran hôm 23/2 đã khuyến cáo công dân Hàn Quốc tại quốc gia Trung Đông này nên rời khỏi nước này khi có chuyến bay trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong một thông báo an toàn được đăng tải trên trang web, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tehran cho biết công dân Hàn Quốc nên rời khỏi Iran khi các chuyến bay vẫn hoạt động, đồng thời lưu ý rằng nếu tình hình xấu đi nhanh chóng, các chuyến bay tư nhân đến và đi từ Iran có thể bị đình chỉ.

Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với toàn bộ lãnh thổ Iran, khuyến cáo mạnh mẽ người Hàn Quốc đang ở Iran nên nhanh chóng rời khỏi nước này nếu không có việc gấp và những người đang lên kế hoạch đến Iran nên hủy bỏ hoặc hoãn chuyến đi.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khuyến cáo công dân nước này rời Iran trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ tấn công nhằm vào Tehran. Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran cho biết trước diễn biến tình hình tại Iran, các công dân Ấn Độ hiện đang ở nước này được khuyến nghị rời đi bằng các phương tiện sẵn có, trong đó có các chuyến bay thương mại.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ước tính có khoảng 10.000 công dân nước này tại Iran. Cơ quan này cũng đề nghị công dân và người gốc Ấn Độ thận trọng, tránh các khu vực có tuần hành, giữ liên lạc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Iran và theo dõi thông tin từ truyền thông địa phương.

Trước đó, một số quốc gia khác như Nhật Bản, Thụy Điển và Serbia đã đưa ra khuyến cáo công dân thận trọng, hạn chế hoặc rời khỏi Iran do lo ngại căng thẳng leo thang và tình hình an ninh xấu đi./.

