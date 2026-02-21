Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng do đòn không kích của Israel

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Israel ra tuyên bố thừa nhận đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại thành phố Baalbek, nằm ở Thung lũng Bekaa.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo THX, các nguồn tin an ninh và chính thống của Liban ngày 20/2 xác nhận các đợt không kích của Israel vào Thung lũng Bekaa ở miền Đông Liban đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có ông Hussein Yaghi-chỉ huy của Hezbollah.

Theo các nguồn tin trên, máy bay Israel đã tiến hành 6 đợt oanh tạc các khu dân cư và các địa điểm của Hezbollah.

Xe cứu thương đã đưa những người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực, trong khi các đội dân phòng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích dưới đống đổ nát.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra tuyên bố thừa nhận đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại thành phố Baalbek, nằm ở Thung lũng Bekaa.

Phía Israel khẳng định các tay súng Hezbollah đã sử dụng những trung tâm này để tiến hành các cuộc tấn công “khủng bố” nhằm vào binh sỹ IDF và Israel.

Hezbollah và Israel rơi vào vòng xoáy giao tranh xuyên biên giới sau khi cuộc xung đột tại Dải Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023. Thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ ngày 27/11/2024.

Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện những cuộc không kích không thường xuyên tại Liban với tuyên bố nhằm loại bỏ các mối đe dọa từ Hezbollah./.

