Ấn định địa điểm tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ-Iran

Thụy Sĩ ngày 14/2 xác nhận vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân sẽ diễn ra tại Geneva trong tuần tới dưới sự chủ trì của Oman, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép nhằm đạt được một thỏa thuận hạn chế hoạt động hạt nhân của Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định nước này luôn sẵn sàng cung cấp vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện đối thoại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ không nêu rõ thời điểm cụ thể diễn ra các cuộc tiếp xúc.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tiến hành các cuộc trao đổi gián tiếp với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tại Oman hôm 6/2, với sự trung gian của nước chủ nhà.

Đây là vòng tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ khi căng thẳng leo thang sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Sau vòng đàm phán đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo việc không đạt được thỏa thuận với Washington sẽ gây ra những hậu quả “rất nghiêm trọng” đối với Tehran.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết để buộc Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân.

Tổng thống Trump cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - sẽ được điều động tới Trung Đông nhằm gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Về phía mình, Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và tuyên bố sẵn sàng cho mọi hình thức kiểm chứng.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết trong nhiều tháng qua chưa thể tiến hành đầy đủ hoạt động thanh sát và xác minh kho dự trữ hạt nhân của Iran.

Trước cuộc xung đột hồi tháng 6, Iran đã làm giàu urani ở mức độ tinh khiết 60%, tiệm cận ngưỡng có thể sử dụng cho mục đích quân sự.

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải gồm việc Iran chấm dứt làm giàu urani. Tehran bác bỏ yêu cầu này và cho rằng các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung vào vấn đề hạt nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người vừa có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Washington - kêu gọi mở rộng nội dung đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc Tehran hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Thụy Sĩ từ lâu đóng vai trò trung gian, là đại diện của Mỹ tại Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau cuộc khủng hoảng con tin năm 1980.

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran hiện xử lý các vấn đề lãnh sự giữa Mỹ - Iran, đồng thời duy trì kênh liên lạc tối thiểu trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn căng thẳng./.

