Iran quyết tâm không nhượng bộ các yêu cầu “quá mức”

Ngày 11/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ “không nhượng bộ các yêu cầu quá mức” liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 11/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ “không nhượng bộ các yêu cầu quá mức” liên quan đến chương trình hạt nhân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ: “Iran của chúng ta sẽ không nhượng bộ trước sự gây hấn nhưng chúng ta đang tiếp tục nỗ lực hết sức để đối thoại với tất cả các nước láng giềng nhằm thiết lập sự hòa bình và yên ổn trong khu vực.”

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và sẵn sàng chấp nhận “bất kỳ sự kiểm chứng nào” đối với chương trình hạt nhân của mình./.

