Iran khẳng định theo đuổi đàm phán "công bằng và bình đẳng" với Mỹ

Ngày 3/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết đã chỉ thị Ngoại trưởng nước này theo đuổi các cuộc đàm phán “công bằng và bình đẳng” với Mỹ.

Động thái này phát đi tín hiệu rõ ràng nhất từ trước tới nay về khả năng nối lại đối thoại song phương.

Tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra cùng ngày Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (drone) của Iran với lý do "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.

Iran chưa bình luận trực tiếp về sự cố, song truyền thông bán chính thức của Tehran khẳng định drone đã hoàn thành “nhiệm vụ trinh sát thành công.”

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tiếp xúc với phía Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Tổng thống Trump “luôn ưu tiên con đường ngoại giao,” song cho rằng tiến trình này cần sự thiện chí từ cả hai phía.

Theo các nguồn tin khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đàm phán, dù địa điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Ngoại trưởng các nước Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Pakistan cũng được mời tham dự nếu các cuộc gặp diễn ra.

Một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết nếu các cuộc tiếp xúc với Mỹ diễn ra, giai đoạn đầu nhiều khả năng sẽ là đối thoại gián tiếp và chỉ chuyển sang đàm phán trực tiếp nếu triển vọng đạt thỏa thuận trở nên rõ ràng.

Tehran khẳng định các cuộc thảo luận sẽ chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân. Ông nhấn mạnh Iran “không tìm kiếm, không theo đuổi và sẽ không tích trữ vũ khí hạt nhân,” song yêu cầu phía Mỹ phải có những nhượng bộ tương xứng.

Về phía Mỹ, phát biểu tại phòng Bầu dục ngày 3/2, Tổng thống Donald Trump xác nhận chính quyền Mỹ hiện vẫn đang tiến hành các cuộc trao đổi với Iran, đồng thời hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, tình hình có thể diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Trong khi đó, Israel cũng bày tỏ lập trường cứng rắn, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào với Iran phải bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani và phát triển tên lửa đạn đạo./.

Tàu sân bay Mỹ rời khỏi khu vực gần Iran Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển ra xa khoảng 1.400 km so với cảng Chabahar ở miền Nam Iran, và hiện hoạt động gần Vịnh Aden.