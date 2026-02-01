Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn tại Gaza

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/2 ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza và những hành vi tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, cho rằng những hành động này đang đe dọa nghiêm trọng nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng lãnh thổ này.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ “kịch liệt lên án các cuộc tấn công do Israel tiến hành hôm nay nhằm vào Dải Gaza cũng như việc tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn."

Cơ quan này cho rằng các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình tại Gaza đang bước sang một giai đoạn mới, song lại làm phương hại tới các nỗ lực thiết lập sự yên ổn và ổn định tại khu vực, qua đó cho thấy Israel “không muốn hòa bình trong khu vực."

Tuyên bố kêu gọi Israel phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Kế hoạch Hòa bình được thông qua theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trước hết là duy trì lệnh ngừng bắn và bảo đảm việc chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Gaza không bị cản trở, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Theo các nguồn tin Palestine, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 10/2025, các hành động của Israel đã khiến hơn 524 người Palestine thiệt mạng. Riêng trong 24 giờ qua, có ít nhất 37 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza.

Cùng ngày, ông Khalil al-Hayya, thành viên Bộ Chính trị Hamas và là lãnh đạo phong trào này tại Gaza, cảnh báo việc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Hamas cho biết ông al-Hayya đã tiến hành trao đổi với các bên trung gian và một số đối tác quốc tế sau khi xảy ra các vụ không kích mới nhất.

Ông lên án việc Israel gần như hằng ngày gây ra “tội ác và thảm sát” tại Gaza dưới những “cái cớ và lời biện minh sai trái," đồng thời nhấn mạnh việc lực lượng kháng chiến Palestine tiếp tục tuân thủ thỏa thuận đình chiến phụ thuộc vào việc Israel thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và chấm dứt các hành vi vi phạm.

Hamas cũng cáo buộc Israel không giải quyết vấn đề những người Palestine bị mắc kẹt trong các đường hầm tại khu vực Rafah, miền Nam Gaza.

Sau khi lệnh ngừng bắn ngày 10/10 được triển khai, nhiều người Palestine bị kẹt lại tại Rafah, song Israel từ chối cho phép họ rời đi, với lý do một số người bị nghi là thành viên cánh vũ trang của Hamas.

Trong một diễn biến liên quan, các nhóm kháng chiến Palestine cho rằng việc Israel gia tăng mạnh các cuộc tấn công tại Gaza là nỗ lực rõ ràng nhằm phá hoại các bước tiến trong việc củng cố lệnh ngừng bắn.

Ủy ban Theo dõi các lực lượng quốc gia và Hồi giáo cho biết kể từ khi Ủy ban Quốc gia quản lý Dải Gaza được công bố ngày 17/1, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 71 người thiệt mạng và 140 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo ủy ban này, Gaza đã hứng chịu 96 cuộc không kích và pháo kích, trong đó có 61 cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường và 17 ngôi nhà bị phá hủy hoặc đánh bom.

Các nhóm Palestine kêu gọi Mỹ, các bên trung gian và cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công và ngừng vi phạm lệnh ngừng bắn, cảnh báo rằng các hành động quân sự tiếp diễn đang cản trở nỗ lực chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận đình chiến./.

Lộ trình thảo luận kế hoạch Hamas giải giáp vũ khí tại Dải Gaza Cửa khẩu Rafah sẽ do các nhân sự Palestine không trực thuộc Chính quyền Palestine (PA) vận hành, cùng với sự giám sát của các quan sát viên Liên minh châu Âu thuộc Phái bộ hỗ trợ biên giới EU (EUBAM).