Israel đồng loạt triển khai nhiều biện pháp an ninh trước nguy cơ bất ổn khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đang đồng loạt triển khai các biện pháp an ninh, quân sự và dân sự trong bối cảnh lo ngại căng thẳng với Iran có thể leo thang, kéo theo nguy cơ trả đũa và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, an ninh nội địa cũng như tình hình khu vực.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel ngày 25/1 đã cảnh báo các hãng hàng không nước ngoài về khả năng Israel phải đóng cửa không phận nếu tình hình an ninh xấu đi.

Người đứng đầu cơ quan, ông Shmuel Zakai, nhận định khu vực có thể bước vào “giai đoạn nhạy cảm hơn” trong thời gian tới, tương tự các đợt căng thẳng từng khiến Israel phải đóng không phận vào tháng 4, tháng 10/2024 và tháng 6/2025.

Theo truyền thông Israel, các hãng hàng không nội địa như El Al, Arkia và Israir đã nới lỏng điều kiện hủy vé trước lo ngại chuyến bay bị gián đoạn, dù hiện tại sân bay quốc tế Ben Gurion vẫn hoạt động bình thường.

Trên mặt trận quân sự, Thiếu tướng Rafi Milo - Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - cho biết Israel đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ có thể tiến hành tấn công Iran, kéo theo nguy cơ Tehran trả đũa Israel. IDF cũng theo dõi chặt chẽ khả năng Hezbollah tham gia vào cuộc đối đầu rộng hơn.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các “tình huống cực đoan,” với sự tham gia của nhiều sư đoàn và các cơ quan dân sự-quân sự liên quan.

Song song với các biện pháp quân sự, Chính phủ Israel phê duyệt gói hỗ trợ và bồi thường toàn diện trị giá 6,2 tỷ NIS (khoảng 2 tỷ USD) cho lực lượng dự bị Lực lượng Phòng vệ Israel trong năm 2026.

Gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp phúc lợi, hỗ trợ học phí, chăm sóc sức khỏe tâm thần, cùng các khoản bồi thường được điều chỉnh theo mức độ rủi ro và cường độ phục vụ nhằm củng cố tinh thần và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

Trong khi đó, theo Wall Street Journal, Israel tiếp tục hỗ trợ các lực lượng dân quân chống Hamas tại Dải Gaza bằng cách cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và lương thực, đồng thời sơ tán các tay súng bị thương sang Israel điều trị. Động thái này được xem là cách Tel Aviv duy trì sức ép với Hamas trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn nhiều hạn chế.

Về vấn đề nhân đạo, Israel đồng ý mở lại có giới hạn cửa khẩu Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập sau khi thu hồi thi thể con tin Israel cuối cùng tại Gaza. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết cửa khẩu trước mắt sẽ được mở cho người đi bộ và đặt dưới cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Israel như một phần của khuôn khổ ngừng bắn do Mỹ bảo trợ.

Động thái này được đưa ra sau sức ép từ các đặc phái viên Mỹ và được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza - khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng sau hơn 2 năm xung đột.

Về ngoại giao, tờ Times of Israel đưa tin đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (BoP), ông Nickolay Mladenov, dự kiến sẽ đến Israel trong vài ngày tới để thảo luận với các quan chức cấp cao về việc triển khai giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Gaza.

Sau đó, ông Mladenov sẽ đến Cairo (Ai Cập) để tiếp tục đàm phán với các nhà trung gian hòa giải và Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza về thỏa thuận hòa bình Gaza. Dự kiến, các cuộc đàm phán của ông Mladenov sẽ đề cập đến vấn đề mở lại cửa khẩu Rafah và những nỗ lực giải giáp Hamas.

Các động thái trên cho thấy Israel đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản an ninh phức tạp trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến khó lường./.

