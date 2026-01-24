Hải quân Mỹ điều hàng trăm tấn khí tài tới khu vực Trung Đông

Trong bài viết đăng tải ngày 23/1, tờ New York Post đưa tin ít nhất 132.000 tấn khí tài của Hải quân Mỹ đang hướng về Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln chạy bằng năng lượng hạt nhân và ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz mang theo năm phi đội tiêm kích tấn công, với sức chứa tối đa 90 máy bay.

Các máy bay này bao gồm tiêm kích F/A-18 Super Hornet, tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, cùng máy bay vận tải cánh nghiêng Osprey và trực thăng MH-60S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Frank E. Petersen, Jr., USS Michael Murphy và USS Spruance làm nhiệm vụ hộ tống.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng có thể bao gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tàng hình, nhưng vị trí của chúng hầu như không bao giờ được công bố công khai.

Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nhóm tàu trên đang di chuyển theo hướng Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, người này từ chối nêu chi tiết để bảo vệ an ninh tác chiến.

Trong khi đó, USNI News đưa tin các tàu Mỹ đã đi qua eo biển Malacca ở Đông Nam Á hôm 18/1 sau khi rời Bờ Tây.

Bên cạnh đó, tàu USS George H.W. Bush - tàu dẫn đầu một nhóm tàu sân bay tương tự - đang hướng tới châu Âu để tham gia huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật sau khi rời căn cứ Hải quân Norfolk ở bang Virginia vào tuần trước./.

