Mỹ công bố danh sách thành viên chủ chốt của Hội đồng Hòa bình cho Gaza

Theo The Times of Israel, Nhà Trắng ngày 16/1 đã công bố danh sách thành viên của một ủy ban quốc tế then chốt, chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Các thành viên đáng chú ý của Ủy ban Điều hành thuộc “Hội đồng Hòa bình Gaza” gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Reem Al-Hashimy và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Việc đưa các quan chức cấp cao của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ - hai nước thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza, nhiều khả năng sẽ khiến Israel không hài lòng, song phản ánh đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vai trò của hai nước này trong việc thuyết phục Hamas chấp nhận lệnh ngừng bắn hồi tháng 10.

Ủy ban Điều hành sẽ giám sát Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG), một cơ quan mới gồm các kỹ trị Palestine, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Gaza.

Cơ chế này hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hòa bình - một diễn đàn gồm các lãnh đạo thế giới do Tổng thống Trump đứng đầu, dự kiến được Mỹ chính thức ra mắt trong những ngày tới. Tuy nhiên, Hội đồng Hòa bình chủ yếu mang tính biểu tượng, trong khi Ủy ban Điều hành đóng vai trò là bộ phận điều hành thực tế.

Ngoài ra, Ủy ban Điều hành còn có sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump Jared Kushner, Giám đốc điều hành Apollo Global Management Marc Rowan, doanh nhân Israel-Cyprus Yakir Gabay, cựu Điều phối viên cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) Sigrid Kaag và cựu Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov.

Ông Mladenov đồng thời giữ chức Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình về Gaza. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, với cương vị này, ông sẽ là đầu mối tại thực địa, kết nối Hội đồng Hòa bình với NCAG, hỗ trợ giám sát toàn diện công tác quản trị, tái thiết và phát triển Gaza, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các trụ cột dân sự và an ninh. NCAG đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với ông Mladenov tại Cairo ngày 16/1, với sự tham gia trực tuyến của ông Kushner và ông Witkoff.

NCAG do ông Ali Shaath, cựu Thứ trưởng Kế hoạch của Chính quyền Palestine, đứng đầu. Nhà Trắng mô tả ông Shaath là “một nhà lãnh đạo kỹ trị được tôn trọng rộng rãi," chịu trách nhiệm khôi phục các dịch vụ công cốt lõi, tái thiết các thể chế dân sự và ổn định đời sống hằng ngày tại Gaza, đồng thời đặt nền móng cho một mô hình quản trị bền vững lâu dài.

Hội đồng Hòa bình dự kiến sẽ họp lần đầu vào tuần tới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos của Thụy Sĩ, với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới.

Theo The Times of Israel, Mỹ đã nhận được cam kết tham gia từ Ai Cập, Qatar, UAE, Anh, Italy và Đức.

Nhà Trắng nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện đầy đủ 20 điểm trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hợp tác chặt chẽ để bảo đảm triển khai nhanh chóng và thành công kế hoạch này./.

