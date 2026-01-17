Thế giới

Trung Đông

Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza ưu tiên hồ sơ nhân đạo

Chủ tịch Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza khẳng định việc thành lập ủy ban là kết quả của sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine và được lãnh đạo Palestine trao quyền.

Hoàng Nhật
Trẻ em Palestine sưởi ấm tại khu lều trại tạm ở thành phố Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em Palestine sưởi ấm tại khu lều trại tạm ở thành phố Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/1 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza, ông Ali Shaath, thông báo cơ quan này đã chính thức bắt đầu hoạt động sau phiên họp đầu tiên tại Cairo với ưu tiên là hồ sơ nhân đạo.

Ông Ali Shaath khẳng định việc thành lập ủy ban là kết quả của sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine và được lãnh đạo Palestine trao quyền, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh al-Qahera của Ai Cập, ông Shaath khẳng định việc ông được bổ nhiệm chức Chủ tịch ủy ban dựa trên những cơ sở pháp lý và chính trị vững chắc, trước hết là Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông, ủy ban được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa Gaza và Bờ Tây, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia là xây dựng một Nhà nước Palestine độc lập.

Ông Shaath tiết lộ thành phần ủy ban gồm 15 nhân vật Palestine được lựa chọn theo tiêu chí chuyên nghiệp, ôn hòa và có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển, cứu trợ và hoạt động nhân đạo tại Gaza.

Ủy ban sẽ hoạt động trong một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm, tập trung toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người bệnh, nhằm bù đắp phần nào những năm tháng chịu đựng phong tỏa và xung đột.

Chủ tịch ủy ban nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của ủy ban ở thời điểm hiện tại là vấn đề nhân đạo, với nhiệm vụ triển khai các chương trình cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc và bảo vệ người dân, “mang lại nụ cười cho trẻ em Gaza đã phải chịu đựng chấn thương vì chiến tranh và phải rời bỏ nhà cửa."

Ông khẳng định ủy ban sẽ nỗ lực tối đa để triển khai các điều khoản trong kế hoạch hòa bình, góp phần giảm bớt sức ép kinh tế-xã hội đang đè nặng lên người dân trong dải đất này.

Kênh al-Qahera cho biết ông Shaath tới Cairo hôm 15/1 để chủ trì phiên họp đầu tiên của ủy ban phụ trách điều hành các công việc tại Gaza, sau khi Washington tuyên bố bước vào giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt chiến sự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các phe phái Palestine bày tỏ ủng hộ việc ủy ban tiếp quản công việc điều hành, còn phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao các hồ sơ quản lý nhà nước, được đánh giá là bước ngoặt mang tính lịch sử trong tiến trình sắp xếp lại tình hình nội bộ Palestine và khôi phục vai trò chính quyền tại Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban quốc gia Palestine #Dải Gaza #Hồ sơ nhân đạo Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.