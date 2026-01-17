Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza ưu tiên hồ sơ nhân đạo

Ngày 16/1 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza, ông Ali Shaath, thông báo cơ quan này đã chính thức bắt đầu hoạt động sau phiên họp đầu tiên tại Cairo với ưu tiên là hồ sơ nhân đạo.

Ông Ali Shaath khẳng định việc thành lập ủy ban là kết quả của sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine và được lãnh đạo Palestine trao quyền, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh al-Qahera của Ai Cập, ông Shaath khẳng định việc ông được bổ nhiệm chức Chủ tịch ủy ban dựa trên những cơ sở pháp lý và chính trị vững chắc, trước hết là Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông, ủy ban được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa Gaza và Bờ Tây, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia là xây dựng một Nhà nước Palestine độc lập.

Ông Shaath tiết lộ thành phần ủy ban gồm 15 nhân vật Palestine được lựa chọn theo tiêu chí chuyên nghiệp, ôn hòa và có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển, cứu trợ và hoạt động nhân đạo tại Gaza.

Ủy ban sẽ hoạt động trong một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm, tập trung toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người bệnh, nhằm bù đắp phần nào những năm tháng chịu đựng phong tỏa và xung đột.

Chủ tịch ủy ban nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của ủy ban ở thời điểm hiện tại là vấn đề nhân đạo, với nhiệm vụ triển khai các chương trình cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc và bảo vệ người dân, “mang lại nụ cười cho trẻ em Gaza đã phải chịu đựng chấn thương vì chiến tranh và phải rời bỏ nhà cửa."

Ông khẳng định ủy ban sẽ nỗ lực tối đa để triển khai các điều khoản trong kế hoạch hòa bình, góp phần giảm bớt sức ép kinh tế-xã hội đang đè nặng lên người dân trong dải đất này.

Kênh al-Qahera cho biết ông Shaath tới Cairo hôm 15/1 để chủ trì phiên họp đầu tiên của ủy ban phụ trách điều hành các công việc tại Gaza, sau khi Washington tuyên bố bước vào giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt chiến sự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các phe phái Palestine bày tỏ ủng hộ việc ủy ban tiếp quản công việc điều hành, còn phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao các hồ sơ quản lý nhà nước, được đánh giá là bước ngoặt mang tính lịch sử trong tiến trình sắp xếp lại tình hình nội bộ Palestine và khôi phục vai trò chính quyền tại Dải Gaza./.

