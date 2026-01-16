Tổng thống Nga thảo luận với lãnh đạo Israel và Iran về tình hình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Điện Kremlin ra thông cáo nêu rõ trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu, hai bên đã thảo luận tình hình Trung Đông và những diễn biến liên quan tới Iran.

Nhà lãnh đạo Nga đã nêu ra các phương hướng cơ bản ủng hộ việc tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực; đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia có liên quan.

Cuối cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu nhất trí tiếp tục tham vấn ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ thông báo kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Iran Pezeshkian trong thời gian tới.

Dù vậy, ông Peskov thẳng thắn đánh giá tình hình căng thẳng hiện nay ở Iran và Trung Đông, đồng thời cho biết Tổng thống Putin sẽ tiếp tục thúc đẩy giảm leo thang tình hình trong khu vực./.

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.