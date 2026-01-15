Thế giới

Trung Đông

Iran mở lại không phận sau khi tạm thời đóng cửa

Iran thông báo chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế được khai thác khi có sự chấp thuận của Cục Hàng không Dân dụng Iran. Tuy nhiên, lệnh hạn chế này đã được gỡ bỏ sau đó.

Hoàng Châu
Quang cảnh một sân bay ở Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Quang cảnh một sân bay ở Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay Flightradar24, Iran đã mở lại không phận trong ngày 15/1 sau khi tạm thời đóng cửa trước đó.

Trước đó, Iran thông báo không phận Tehran sẽ hạn chế hoạt động trong ngày và chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế được khai thác khi có sự chấp thuận của Cục Hàng không Dân dụng Iran.

Lệnh hạn chế này được áp dụng cho các chuyến bay đến hoặc đi từ Iran, trong khi tất cả các hoạt động hàng không khác đều bị đình chỉ.

Loạt động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Iran và ở khu vực đang gia tăng.

Cùng ngày, Cơ quan kiểm soát không lưu của Đức cho biết đã ban hành khuyến nghị yêu cầu các hãng hàng không tránh bay qua không phận Iran, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Đức. Khuyến cáo có hiệu lực đến ngày 10/2.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iran thông qua đối thoại, trong bối cảnh quốc gia này đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn và gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Istanbul, ông Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn các vấn đề sẽ được giải quyết bằng đối thoại.

Ông hy vọng Mỹ và Iran có thể tháo gỡ bất đồng thông qua trung gian, các bên liên quan khác hoặc tiến hành đối thoại trực tiếp.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức cuộc họp về tình hình Iran vào ngày 15/1.

Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 20h giờ GMT (tức 3h00 ngày 16/1 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Somalia - quốc gia nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Một - hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#không phận #Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.