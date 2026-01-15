Iran mở lại không phận sau khi tạm thời đóng cửa

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay Flightradar24, Iran đã mở lại không phận trong ngày 15/1 sau khi tạm thời đóng cửa trước đó.

Trước đó, Iran thông báo không phận Tehran sẽ hạn chế hoạt động trong ngày và chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế được khai thác khi có sự chấp thuận của Cục Hàng không Dân dụng Iran.

Lệnh hạn chế này được áp dụng cho các chuyến bay đến hoặc đi từ Iran, trong khi tất cả các hoạt động hàng không khác đều bị đình chỉ.

Loạt động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Iran và ở khu vực đang gia tăng.

Cùng ngày, Cơ quan kiểm soát không lưu của Đức cho biết đã ban hành khuyến nghị yêu cầu các hãng hàng không tránh bay qua không phận Iran, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Đức. Khuyến cáo có hiệu lực đến ngày 10/2.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iran thông qua đối thoại, trong bối cảnh quốc gia này đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn và gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Istanbul, ông Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn các vấn đề sẽ được giải quyết bằng đối thoại.

Ông hy vọng Mỹ và Iran có thể tháo gỡ bất đồng thông qua trung gian, các bên liên quan khác hoặc tiến hành đối thoại trực tiếp.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức cuộc họp về tình hình Iran vào ngày 15/1.

Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 20h giờ GMT (tức 3h00 ngày 16/1 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Somalia - quốc gia nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Một - hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này./.

