Các phe phái Palestine thông qua kế hoạch thành lập ủy ban điều hành Gaza

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty thông báo tất cả các bên liên quan đã đạt được đồng thuận về danh sách 15 thành viên của ủy ban kỹ trị Palestine, cơ quan dự kiến sẽ điều hành Dải Gaza trong giai đoạn hậu chiến.

Trong cuộc họp ở thủ đô Cairo (Ai Cập), các phe phái Palestine đã thông qua kế hoạch thành lập ủy ban quốc gia chuyển tiếp để điều hành Dải Gaza, nhằm hỗ trợ giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Cuộc họp do Ai Cập chủ trì dưới bảo trợ Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi tập trung vào các sắp xếp quản trị hậu chiến ở Gaza và các cơ chế thúc đẩy tái thiết.

Các phe phái nhấn mạnh ủy ban này cần được trao quyền ngay lập tức để đảm nhận trách nhiệm quản lý dân sự Gaza, bao gồm cung cấp các dịch vụ cơ bản trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Ủy ban sẽ phối hợp với Hội đồng Hòa bình quốc tế và một cơ quan điều hành để giám sát nguồn tài trợ tái thiết và thực hiện các dự án.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 10/10/2025 theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận bao gồm mở rộng tiếp cận nhân đạo, Israel rút quân và các thỏa thuận chính trị dài hạn cho Gaza.

Các phe phái Palestine tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi gây áp lực để Israel ngừng hoạt động quân sự, mở hoàn toàn các cửa khẩu biên giới, cho phép viện trợ nhân đạo không bị hạn chế và rút quân khỏi Dải Gaza. Họ nhấn mạnh những bước này là cần thiết để ổn định tình hình, cho phép người Palestine trở về cuộc sống bình thường và tạo điều kiện sớm tái thiết vùng lãnh thổ này.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết chính trị Palestine ở giai đoạn hiện tại để khôi phục khuôn khổ ra quyết định quốc gia thống nhất. Các phe phái phản đối những kế hoạch của Israel liên quan đến sáp nhập các phần Bờ Tây bị chiếm đóng, mở rộng khu định cư và thay đổi hiện trạng tại các địa điểm linh thiêng Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Jerusalem, đồng thời tái khẳng định yêu cầu thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Cùng ngày, Mỹ tuyên bố khởi động giai đoạn 2 trong kế hoạch của Tổng thống Trump, chuyển trọng tâm từ ngừng bắn sang giải giáp quân sự, quản trị kỹ trị và tái thiết.

Theo ông Witkoff, giai đoạn 2 thiết lập một chính quyền chuyển tiếp kỹ trị của Palestine tại Gaza, Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG), và bắt đầu quá trình giải giáp quân sự và tái thiết toàn diện Gaza, chủ yếu là giải giáp tất cả lực lượng không được phép hoạt động.

Hamas đã nhiều lần bác bỏ các yêu cầu giải giáp, nói rằng sẽ không từ bỏ vũ khí nếu không thành lập nhà nước Palestine độc lập và chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.

Các quan chức Israel lại ra tín hiệu rằng lực lượng Israel có thể vẫn ở bên trong Gaza và duy trì quyền kiểm soát an ninh trên hơn một nửa lãnh thổ, dấy lên những câu hỏi về phạm vi và tính khả thi của kế hoạch phi quân sự hóa.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ký kết ngày 10/10/2025 tại Sharm El-Sheikh, lực lượng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự gần như hằng ngày ở Gaza, hơn 400 người Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Israel cũng duy trì hạn chế nghiêm ngặt đối với viện trợ nhân đạo, khiến lượng viện trợ giảm xuống dưới mức đã thỏa thuận./.

