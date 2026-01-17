Thế giới

Trung Đông

Nhiều nước nâng cảnh báo, đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Iran

Trước tình hình an ninh bất ổn tại Iran, nhiều quốc gia đã liên tiếp đưa ra các biện pháp như nâng mức cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân sơ tán và đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran.

Lan Phương
Quang cảnh lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi (Iran). (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)
Quang cảnh lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi (Iran). (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Trước tình hình an ninh bất ổn tại Iran, nhiều quốc gia đã liên tiếp đưa ra các biện pháp như nâng mức cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân sơ tán và đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran.

Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo đã nâng cảnh báo du lịch đối với Iran lên mức độ 4 là mức cao nhất, đồng thời hối thúc toàn bộ công dân Nhật Bản đang ở nước này nhanh chóng sơ tán. Trước đó, Nhật Bản đã liệt nhiều khu vực ở Iran ở mức độ 3, theo đó khuyến nghị công dân không nên đến những địa phương này.

Cũng trong ngày 16/1, New Zealand và Slovakia thông báo đã tạm thời đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao. Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết các nhà ngoại giao đã rời Iran an toàn trên các chuyến bay thương mại và hoạt động của đại sứ quán được chuyển sang văn phòng tạm thời tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar xác nhận quyết định sơ tán được đưa ra do tình hình an ninh suy giảm đáng kể, đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên ngoại giao Slovakia hiện đã an toàn.

New Zealand cũng khuyến cáo công dân không du lịch đến Iran, đồng thời kêu gọi công dân đang có mặt tại đây nhanh chóng rời đi và cảnh báo hoạt động hỗ trợ lãnh sự hiện ở mức "cực kỳ hạn chế." New Zealand cũng kêu gọi công dân đang có mặt tại Iran tìm cách liên hệ với người thân để báo tin an toàn do tình trạng gián đoạn Internet và liên lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #Ngoại giao #Cảnh báo Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”