Israel không hài lòng việc Mỹ công bố ủy ban điều hành Dải Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không được thực hiện dưới sự phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của nước này.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
RIA Novosti đưa tin ngày 17/1, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza không được thực hiện dưới sự phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của nước này.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cũng nêu rõ Ngoại trưởng nước này Gideon Saar sẽ thảo luận về vấn đề trên với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Cùng ngày, phong trào vũ trang Palestine Hồi giáo Jihad đã lên tiếng chỉ trích thành phần của “Hội đồng Hòa bình” có nhiệm vụ giám sát việc quản lý Dải Gaza đồng thời cho rằng cơ cấu của hội đồng này phục vụ lợi ích của Israel.

Tuyên bố của nhóm Hồi giáo Jihad nhấn mạnh “Hội đồng Hòa bình” được thiết lập theo các tiêu chí của Israel nhằm phục vụ lợi ích của “lực lượng chiếm đóng” đồng thời coi đây là “một chỉ dấu rõ ràng về những ý đồ xấu sẵn có đối với việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.”

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza đã được thành lập và danh sách các thành viên sẽ sớm được công bố.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, một ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông Steve Witkoff công bố khởi động giai đoạn hai của thỏa thuận hòa bình Gaza, tập trung vào phi quân sự hóa, thiết lập cơ chế quản trị kỹ trị và tái thiết Dải Gaza bị tàn phá bởi xung đột./.

