Lực lượng SDF cam kết hội nhập với chính quyền lâm thời Syria

Ngày 22/1, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cam kết sẽ “hội nhập thực chất” vào bộ máy nhà nước Syria trong bối cảnh tình hình an ninh tại một số khu vực do lực lượng này kiểm soát vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng Tư lệnh SDF Mazloum Abdi khẳng định lực lượng này sẽ làm việc “một cách nghiêm túc và bằng mọi phương tiện sẵn có” để thực hiện thỏa thuận hội nhập với chính quyền lâm thời Syria và duy trì lệnh ngừng bắn hiện đã đạt được.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Damascus và SDF công bố nhận thức chung về chấm dứt giao tranh và tái hòa nhập các thiết chế quân sự cũng như dân sự vào khuôn khổ nhà nước Syria.

Cùng thời điểm, Đại diện thường trực của Syria tại Liên hợp quốc Ibrahim Olabi cho biết chính quyền lâm thời đã buộc phải tiến hành một số biện pháp an ninh hạn chế để đối phó với các mối đe dọa gia tăng.

Hiện tại, tình hình tại các khu vực như Hasakah, Raqqa và Deir al-Zour vẫn tiếp tục căng thẳng với các vụ đụng độ, cảnh báo an ninh và lo ngại về vấn đề nhân đạo.

Trong khi đó, tại châu Âu, vấn đề người Kurd cũng thu hút sự chú ý sau vụ tấn công bằng dao xảy ra tối 22/1 theo giờ địa phương ở gần Nhà hát Opera ở thành phố Antwerp (Bỉ) khi có khoảng 50 người Kurd đang tổ chức một cuộc biểu tình.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h20 khiến 6 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát Antwerp đã bắt giữ 4 nghi phạm và đưa toàn bộ các nạn nhân đi cấp cứu.

Động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Những diễn biến trên cho thấy vấn đề người Kurd, từ tiến trình hội nhập chính trị-an ninh tại Trung Đông đến các hoạt động cộng đồng ở châu Âu, vẫn là một yếu tố nhạy cảm, gắn liền với những thách thức về ổn định và an ninh trong khu vực cũng như trên bình diện quốc tế./.

