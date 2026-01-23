Iran yêu cầu IAEA làm rõ lập trường về các cuộc tấn công cơ sở hạt nhân

Ngày 22/1, Iran yêu cầu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) làm rõ lập trường liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này trong tháng 6/2025.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami cho biết Tehran đã gửi thư tới Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, yêu cầu cơ quan này xác định rõ quan điểm đối với các hành động tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Mohammad Eslami nhấn mạnh IAEA cần xây dựng các quy trình thanh tra đối với những địa điểm bị không kích, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công có thể gây ra rủi ro môi trường nghiêm trọng.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) phát biểu như vậy sau khi Tổng Giám đốc IAEA bày tỏ quan ngại tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) về tình trạng bế tắc hiện nay giữa IAEA và Iran, liên quan đến việc làm rõ mức độ làm giàu uranium cũng như việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công.

Ông Grossi cho biết IAEA đã thanh sát toàn bộ 13 cơ sở hạt nhân được Iran khai báo nhưng đây đều là những cơ sở không bị tấn công, đồng thời lưu ý rằng cơ quan này chưa thể tiếp cận 3 cơ sở hạt nhân then chốt bị tấn công hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA sau các cuộc tấn công, với lý do cơ quan này không lên án hành động quân sự và không bảo đảm an toàn cho cơ sở cũng như nhân sự của Iran.

Theo ông Eslami, hiện không có thanh sát viên nào của IAEA đang làm việc tại Iran đồng thời quyền tiếp cận của cơ quan này chỉ được áp dụng đối với các cơ sở không bị hư hại.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Davos, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, đồng thời giải thích các cuộc không kích hồi tháng 6/2025 nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran nhiều lần khẳng định nước này không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường rằng Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình và năng lượng./.

