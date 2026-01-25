Chính phủ Syria gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd

Thế giới

Bộ Quốc phòng Syria xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd được gia hạn thêm 15 ngày, bước đi nhằm hỗ trợ kế hoạch của Mỹ về chuyển giao tù nhân IS sang Iraq.

Các lực lượng an ninh Syria được triển khai tại tỉnh Hasakah. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo AFP, Chính phủ Syria ngày 24/1 đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd thêm 15 ngày, đồng thời nêu rõ bước đi này được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ quá trình chuyển giao các tù nhân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria sang Iraq.

Bộ Quốc phòng Syria ra tuyên bố xác nhận thỏa thuận “gia hạn lệnh ngừng bắn... trong 15 ngày” có hiệu lực từ 23h00 giờ địa phương (3h00 ngày 25/1 theo giờ Hà Nội).

Tuyên bố cho biết: “Việc gia hạn lệnh ngừng bắn phục vụ mục đích hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm chuyển giao tù nhân IS từ các trại giam của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sang Iraq”./.

