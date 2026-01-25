Mỹ hối thúc Israel triển khai Giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 24/1 đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm thúc đẩy triển khai Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, trong bối cảnh Washington muốn duy trì đà thực thi thỏa thuận do Tổng thống Donald Trump làm trung gian.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn Trung Đông Jared Kushner-con rể của Tổng thống Trump.

Nội dung chi tiết của cuộc trao đổi không được công bố, song một quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp này tập trung vào tiến trình ngừng bắn và các bước tiếp theo tại Gaza.

Mỹ đang lo ngại tiến trình thực thi thỏa thuận có thể bị đình trệ, nhất là trong bối cảnh Giai đoạn 2 được coi là then chốt, bao gồm các vấn đề nhạy cảm như mở rộng trao đổi con tin-tù nhân, tăng cường viện trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza và cơ chế quản trị hậu xung đột.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đạt được hồi cuối năm 2025 do Mỹ làm trung gian cùng sự tham gia của Qatar và Ai Cập, hiện đang ở Giai đoạn 1, với việc chấm dứt giao tranh quy mô lớn và trao đổi từng phần con tin-tù nhân.

Tuy nhiên, việc chuyển sang Giai đoạn 2 vẫn gặp nhiều trở ngại, do bất đồng sâu sắc giữa Israel và Hamas về điều kiện an ninh, tương lai của Hamas, cũng như vai trò của các cơ chế quản trị mới tại Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước, đặc biệt là từ gia đình các con tin và các đảng cánh hữu trong liên minh cầm quyền, yêu cầu chỉ tiến thêm bước đàm phán sau khi Hamas trao trả hài cốt của con tin cuối cùng còn lại tại Gaza.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ tăng cường gây sức ép ngoại giao phản ánh nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột, đồng thời tạo nền tảng cho các sáng kiến lớn hơn liên quan đến công cuộc tái thiết Dải Gaza và ổn định khu vực trong giai đoạn hậu chiến./.

Hamas đồng ý giao nộp vũ khí trong thỏa thuận do Mỹ làm trung gian Hamas được cho là đã đạt thỏa thuận với Mỹ để giao nộp vũ khí và cung cấp sơ đồ mạng lưới đường hầm ở Gaza, đổi lại việc được phép tiếp tục tồn tại như một đảng chính trị tại vùng lãnh thổ này.