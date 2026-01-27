Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln hiện diện tại Trung Đông

Ngày 26/1, quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln của nước này đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức tấn công của Washington tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống “hiện đã được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực.”

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.”

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh, tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội” của nước này đang tiến về Vùng Vịnh và Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Iran sau làn sóng biểu tình mới đây tại nước Cộng hòa Hồi giáo./.

