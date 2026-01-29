Iran cảnh báo đáp trả "thích đáng" bất kỳ hành động quân sự nào

Ngày 28/1, Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đối phó và sẽ đáp trả "thích đáng" bất kỳ hành động quân sự nào chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tại cuộc họp với các đại diện truyền thông nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế của Iran, ông Kazem Gharibabadi, khẳng định quyết tâm chống lại các mối đe dọa ở Trung Đông, trong đó có việc Mỹ tăng cường quân sự ở khu vực này.

Ông nêu rõ: “Nếu họ thực hiện một hành động quân sự hạn chế, Iran sẽ đáp trả thích đáng, chứ không phải là đáp trả tương xứng, để ngăn chặn họ lặp lại các cuộc tấn công của mình.”

Ông Gharibabadi cảnh báo bất kỳ hành động quân sự mới nào “cũng sẽ không dễ dàng” đối với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh áp lực quân sự của Mỹ không thể buộc Iran phải nhượng bộ.

Theo ông, Tehran không coi các quốc gia trong khu vực là thù địch và nước này sẵn sàng cho cả giải pháp ngoại giao và xung đột, nhưng ưu tiên chính vẫn là tăng cường phòng thủ.

Cùng ngày, phát biểu tại một buổi lễ ở Tehran, Phó Tư lệnh Quân đội Iran phụ trách điều phối, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari lưu ý việc thực thi hành động quân sự chống lại Tehran sẽ phải chịu “thiệt hại nặng nề.” Ông cho biết các lực lượng nước này “luôn sẵn sàng 24/7."

Cũng trong ngày 28/1, hãng tin IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đưa ra bên lề cuộc họp nội các nêu rõ Tehran sẽ không tiến hành đàm phán với Mỹ dưới sự đe dọa quân sự. Ông cho biết Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã không liên lạc với ông trong những ngày gần đây và cả 2 bên không đưa ra bất kỳ yêu cầu đàm phán nào.

Theo Ngoại trưởng Iran, Mỹ cần từ bỏ các mối đe dọa và những gì ông cho là những yêu cầu phi lý nếu thực sự muốn đàm phán. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Cộng hòa Hồi giáo nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Ông cho biết Tehran vẫn giữ liên lạc với hầu hết các nước láng giềng và hiện đang có mối quan ngại khá lớn trong khu vực rằng bất kỳ mối đe dọa quân sự nào cũng có thể gây bất ổn trên khắp Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cảnh báo của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố một “hạm đội hải quân khổng lồ” của Mỹ đang hướng tới vùng biển gần Iran và sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Trong khi đó, Pháp và Đức ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) xem xét đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố. Hiện Mỹ và Canada đã liệt IRGC vào danh sách này, song EU và Anh vẫn chưa đưa ra quyết định tương tự./.

Iran kêu gọi bảo đảm an ninh, hòa bình khu vực Thông cáo cũng nêu rõ Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng mọi động thái nhằm vào Iran đều có thể làm phương hại an ninh khu vực, do đó, ông kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường phối hợp.