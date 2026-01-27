Israel sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/1 kêu gọi giải giáp hoàn toàn Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza “không chậm trễ” trong giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa về nước hài cốt của sỹ quan cảnh sát Ran Gvili từ phía Bắc Dải Gaza. Đây là hài cốt con tin cuối cùng được phong trào Hamas trao trả trong khuôn khổ giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Israel (Knesset) với sự tham dự của Thủ tướng Albania Edi Rama, ông Netanyahu cho biết Israel sẵn sàng cân nhắc việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Theo ông, việc thúc đẩy tiến trình này phù hợp với lợi ích của Israel và không nên kéo dài quá lâu, bởi những bước đi kịp thời sẽ giúp sớm tiến gần hơn tới các mục tiêu đã đề ra.

Nhấn mạnh định hướng cho giai đoạn tới, Thủ tướng Netanyahu khẳng định: “Giai đoạn tiếp theo không phải là tái thiết,” đồng thời kêu gọi giải giáp hoàn toàn Hamas.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Hamas phải giải giáp như một phần của giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Ông Trump cũng cho biết Hamas đã “nỗ lực rất nhiều” để tìm kiếm và trao trả hài cốt của Ran Gvili, đồng thời mô tả quá trình tìm kiếm và nhận dạng “rất khó khăn.”

Trước đó, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố việc tìm thấy và trao trả hài cốt của Ran Gvili, con tin Israel cuối cùng thiệt mạng tại Dải Gaza, là bằng chứng cho thấy phong trào này tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn Hamas, ông Hazem Qassem khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục tuân thủ toàn bộ thỏa thuận, bao gồm việc tạo điều kiện cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza hoạt động và bảo đảm thành công của cơ chế này.

Hamas đồng thời kêu gọi các bên trung gian và Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động mà Hamas cho là vi phạm thỏa thuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết.

Cùng ngày, tờ Times of Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Hamas trao trả hài cốt con tin cuối cùng ở Gaza, song vẫn nhấn mạnh rằng phong trào này phải giải giáp vũ khí.

Trong bối cảnh có nhiều ý kiến hoài nghi rằng Hamas sẽ giải giáp vũ khí một cách hòa bình theo kế hoạch của ông Trump, Tổng thống Mỹ lưu ý rằng trước đây cũng có những nghi ngờ về việc tất cả con tin sẽ được trả tự do trong giai đoạn đầu của kế hoạch, nhưng mục tiêu đó đã được chứng minh là khả thi./.



Hamas tuyên bố trao trả thi thể con tin cuối cùng thể hiện cam kết ngừng bắn Hamas tuyên bố việc tìm thấy và trao trả thi thể con tin Israel cuối cùng tại Dải Gaza là bằng chứng cho thấy phong trào này tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi.