Nga bắt đầu rút quân khỏi sân bay chiến lược ở Đông Bắc Syria

Theo một số nguồn tin Syria, Nga đang rút lực lượng khỏi sân bay Qamishli ở Đông Bắc Syria, chấm dứt sự hiện diện quân sự tại khu vực mà Chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa đang cố gắng giành quyền kiểm soát từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.

Nga đóng quân tại sân bay này từ năm 2019 với một lực lượng tương đối nhỏ so với căn cứ không quân Hmeimim và cảng Tartus ở Địa Trung Hải, cả hai căn cứ này đều dự kiến được duy trì.

Hai trong số các nguồn tin cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu rút quân dần dần khỏi sân bay Qamishli vào tuần trước. Một số lực lượng dự kiến sẽ di chuyển đến căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở phía Tây Syria, trong khi số khác sẽ quay trở lại Nga.

Một nguồn tin an ninh Syria khác ở bờ biển phía Tây Syria cho biết các phương tiện quân sự và vũ khí hạng nặng của Nga đã được vận chuyển từ Qamishli đến sân bay quân sự Hmeimim trong 2 ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuần trước, nhật báo Kommersant của Nga đưa tin, trích dẫn một nguồn tin Syria giấu tên, rằng Chính phủ Syria có thể yêu cầu lực lượng Nga rời khỏi căn cứ sau khi đẩy lùi người Kurd vì "không còn việc gì để họ (người Nga) làm ở đó."

Nga, một đồng minh của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã thiết lập quan hệ với Sharaa kể từ khi ông này lên nắm quyền khoảng 14 tháng trước.

Năm ngoái, Tổng thống Syria Sharaa cam kết với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận đã ký kết giữa Damascus và Moskva./.

