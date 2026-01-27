Thế giới

Hamas tuyên bố trao trả thi thể con tin cuối cùng thể hiện cam kết ngừng bắn

Hamas tuyên bố việc tìm thấy và trao trả thi thể con tin Israel cuối cùng tại Dải Gaza là bằng chứng cho thấy phong trào này tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi.

Thanh Bình
Máy xúc được sử dụng để tìm kiếm thi thể con tin Israel ở thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 26/1 tuyên bố việc tìm thấy và trao trả thi thể của Thượng sỹ Ran Gvili - con tin Israel cuối cùng thiệt mạng tại Dải Gaza - là bằng chứng cho thấy phong trào này tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn phong trào Hamas, ông Hazem Qassem khẳng định: “Việc phát hiện thi thể con tin Israel cuối cùng tại Gaza xác nhận cam kết của Hamas đối với mọi yêu cầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, bao gồm cả thỏa thuận trao đổi tù nhân.”

Ông Qassem cho biết Hamas sẽ tiếp tục tuân thủ toàn bộ thỏa thuận, bao gồm việc tạo điều kiện cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza hoạt động và bảo đảm thành công của cơ chế này.

Hamas đồng thời kêu gọi các bên trung gian và Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động mà Hamas cho là vi phạm thỏa thuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết.

Thi thể của Thượng sỹ Ran Gvili, 24 tuổi, một sỹ quan cảnh sát Israel, được tìm thấy và xác nhận danh tính tại một nghĩa trang Hồi giáo ở phía Đông thành phố Gaza.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), thông tin tình báo cho thấy thi thể Thượng sỹ Gvili được làm rõ trong thời gian gần đây nhờ các hoạt động thu thập tình báo bổ sung và thông tin do Hamas xác nhận thông qua các bên trung gian.

IDF đã tiến hành tìm kiếm trong nhiều ngày, sau khi kiểm tra khoảng 250 thi thể tại khu vực và cuối cùng xác định được hài cốt trên.

Phía Israel cũng thông báo sẽ bàn giao ít nhất thi thể của 15 người Palestine đã thiệt mạng cho cơ quan y tế tại Gaza theo đúng thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hamas #Gaza #Thi thể con tin #Ngừng bắn #Israel #Thỏa thuận #Tù nhân Israel Palestine
