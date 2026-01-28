Lực lượng an ninh Iraq đập tan âm mưu đánh bom liều chết tại tỉnh Anbar

Ngày 27/1, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ một tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, qua đó kịp thời ngăn chặn một vụ đánh bom liều chết tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Iraq, vụ bắt giữ được tiến hành dựa trên nguồn tin tình báo chính xác và sau quá trình theo dõi, giám sát chặt chẽ việc di chuyển của đối tượng bị coi là đặc biệt nguy hiểm.

Cảnh sát tỉnh Anbar cho biết nghi phạm bị bắt giữ bên trong một nhà hàng, khi đó đối tượng đang đeo đai thuốc nổ.

Chuyên gia chất nổ đã vô hiệu hóa thành công đai bom tự sát mà không gây thương vong, trong khi lực lượng quân đội và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường để bảo đảm an ninh.

Mặc dù tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017, song các tàn dư của tổ chức này vẫn tiếp tục lén lút hoạt động tại các khu vực đô thị, sa mạc và địa hình hiểm trở, tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.

