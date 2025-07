Iraq đánh chặn UAV chứa chất nổ gần căn cứ có binh sỹ nước ngoài

Một thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn ở gần sân bay quốc tế Arbil, nơi có căn cứ không quân của các binh sỹ thuộc liên minh quốc tế chống lực lượng thánh chiến, ở khu tự trị Kurdistan của Iraq.

Lực lượng an ninh người Kurd cho biết thiết bị bay nói trên đã bị đánh chặn tối 3/7. Thiết bị có chứa chất nổ nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Trong một tuyên bố, quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc và đang cho tiến hành điều tra. Tất cả các binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân hiện vẫn an toàn và các tài sản của Mỹ tại đây không bị ảnh hưởng.

Ông Dana Tofeek - quyền Giám đốc sân bay Arbil, cho biết đến nay mọi việc vẫn an toàn và chỉ có một chuyến bay bị chậm lại do phải tiến hành các biện pháp an ninh.

Chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Trước đây, sân bay Arbil thường hay bị tấn công do nơi này có căn cứ quân sự của liên minh chống lực lượng thánh chiến.

Cách đây vài ngày cũng đã xảy ra một số cuộc tấn công bằng UAV và rocket tại nhiều khu vực ở Iraq, trong đó có vụ UAV chứa chất nổ rơi gần sân bay Kirkuk sáng sớm ngày 3/7, chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng 2 quả rocket trước đó.

Sân bay Kirkuk là nơi đóng quân của quân đội Iraq, cảnh sát liên bang và Hashed al-Shaabi, một liên minh của các lực lượng dân quân hợp nhất với lực lượng vũ trang thường trực của Iraq.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng không Iraq bắn hạ ít nhất 1 UAV bay gần nhà máy lọc dầu chính ở vùng Baiji thuộc tỉnh Salaheddin. Tuần trước, một số UAV tấn công các hệ thống radar tại 2 căn cứ quân sự ở Baghdad và miền Nam Iraq./.

