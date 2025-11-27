Tấn công nhằm vào mỏ khí đốt quan trọng của Iraq

Ngày 26/11, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mỏ khí đốt Khor Mor - một trong những mỏ khí lớn nhất ở khu vực bán tự trị Kurdistan, ở miền Bắc Iraq, đã buộc cơ sở này phải tạm dừng hoạt động.

Trong một tuyên bố chung, các cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và điện lực khu vực cho biết vụ tấn công xảy ra vào 23h30 ngày 26/11 giờ địa phương (3h30 ngày 27/11 giờ Việt Nam) đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung khí đốt cho các nhà máy điện tại khu vực Kurdistan.

Toàn bộ khu vực đã mất điện, bao gồm cả thành phố Sulaimaniyah. Ông Omed Ahmed, người phát ngôn Cơ quan Điện lực khu vực, nêu rõ sự việc gây tổn thất 2.600 MW điện, gián đoạn 80% lưới điện của khu vực.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp của Iraq xác nhận vụ tấn công gây cháy một bồn chứa lớn, nhưng may mắn không gây thương vong. Theo bộ này, cuộc tấn công nhằm gây bất ổn an ninh và kinh tế tại một quốc gia mới khôi phục sự ổn định.

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh cho biết thiết bị bay không người lái đã đánh trúng cơ sở lưu trữ khí đốt quan trọng của mỏ, gây ra vụ cháy nổ lớn, khiến một số công nhân bị thương.

Nhà chức trách thông báo đang phối hợp với công ty khí đốt Dana Gas của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), một trong các nhà điều hành mỏ, để điều tra sự việc. Hiện chưa rõ thủ phạm tiến hành vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái thứ hai nhắm vào mỏ khí Khor Mor trong những ngày gần đây.

Ngày 23/11 vừa qua, lực lượng an ninh người Kurd của Iraq đã phải nổ súng để ngăn chặn một thiết bị bay không người lái tiếp cận mỏ khí này.

Trong những năm trở lại đây, mỏ Khor Mor nhiều lần hứng chịu các vụ tấn công bằng tên lửa Katyusha và thiết bị bay không người lái, song không rõ thủ phạm.

Tháng 4/2024, ít nhất 4 công nhân Yemen đã thiệt mạng khi thiết bị bay không người lái tấn công cơ sở này./.

Nhà máy khí đốt hàng đầu thế giới ở Nga bị thiết bị bay không người lái tấn công Bộ Năng lượng Kazakhstan xác nhận nhà máy phải tạm ngừng tiếp nhận khí, nhưng Gazprom - công ty vận hành nhà máy, chưa công bố mức độ thiệt hại hay thời gian khôi phục hoạt động.