Bỉ cầu viện binh đối phó thiết bị bay không người lái

Hiện các đội chống thiết bị bay không người lái của Pháp và Đức đã đến Bỉ, và 20 chuyên gia của Không quân Hoàng gia Anh dự kiến sẽ được triển khai với các hệ thống có thể gây nhiễu tín hiệu điện tử.

Ảnh minh họa. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Chính phủ Bỉ đã đề nghị các lực lượng vũ trang nước ngoài hỗ trợ để đối phó các thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực quanh sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy hạt nhân của nước này.

Theo giới chức Bỉ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số thiết bị bay không người lái có kích thước lớn, bay theo đội hình. Điều này chứng tỏ các thiết bị bay do các chuyên gia được đào tạo bài bản vận hành.

Sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái hồi tuần trước đã buộc các sân bay ở thủ đô Brussels và thành phố Liège của Bỉ phải tạm dừng các chuyến bay.

Các thiết bị bay không người lái cũng được phát hiện bay qua nhiều địa điểm khác, bao gồm cả trên các căn cứ quân sự, cảng Antwerp và nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ.

Tuần trước, Bỉ đã phải tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để giải quyết các sự cố liên quan thiết bị bay không người lái. Bộ Quốc phòng Bỉ khẳng định vấn đề này hiện là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Bỉ cũng đã phê duyệt tạm chi 50 triệu euro (58,3 triệu USD) để mua các hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm hệ thống này được đưa vào vận hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bỉ #thiết bị bay không người lái #UAV #An ninh quốc gia Bỉ
