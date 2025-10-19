Nhà máy khí đốt hàng đầu thế giới ở Nga bị thiết bị bay không người lái tấn công

Ngày 19/10, nhà máy khí đốt Orenburg, cơ sở xử lý khí đốt hàng đầu thế giới của Nga, đã tạm ngừng tiếp nhận khí từ Kazakhstan sau khi bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây hỏa hoạn.

Trong một thông báo trên mạng xã hội, Thống đốc vùng Orenburg, Yevgeny Solntsev, cho biết các lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy và không có nhân viên nào bị thương.

Bộ Năng lượng Kazakhstan xác nhận nhà máy phải tạm ngừng tiếp nhận khí, nhưng Gazprom - công ty vận hành nhà máy, chưa công bố mức độ thiệt hại hay thời gian khôi phục hoạt động.

Nhà máy này có công suất xử lý 45 tỷ m3 khí/năm, bao gồm khí ngưng tụ từ mỏ Orenburg và mỏ Karachaganak (Kazakhstan), sản xuất các sản phẩm như khí hóa lỏng, propan, butan, etan và các chất khí khác. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở này.

Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 45 thiết bị bay không người lái tại các vùng Samara, Saratov và Orenburg, khiến sân bay và dịch vụ Internet di động tại Samara tạm thời gián đoạn./.

Nga bắn hạ hơn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.