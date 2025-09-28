Đan Mạch tạm cấm hoạt động của thiết bị bay không người lái dân sự

Ngày 28/9, Bộ Giao thông Vận tải Đan Mạch thông báo sẽ tạm thời cấm tất cả hoạt động của các thiết bị bay không người lái dân sự trên toàn quốc để đảm bảo an ninh trong bối cảnh Copenhagen chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), quy tụ các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các chính phủ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thomas Danielsen nêu rõ Đan Mạch sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo EU tới dự Hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 1-2/10.

Công tác an ninh sẽ được tăng cường, do đó, từ ngày 29/9-3/10, Đan Mạch sẽ đóng cửa không phận đối với tất cả các thiết bị bay không người lái vì mục đích dân sự. Các trường hợp vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 2 năm.

Bộ trưởng Tư pháp Peter Hummelgaard cho biết mục đích của lệnh cấm này là nhằm đơn giản hóa công việc của cảnh sát và các cơ quan chức năng khác.

Vào ngày 27/9, cảnh sát sở tại cho biết họ đã nhận được hơn 500 báo cáo về hoạt động của các thiết bị bay không người lái dân sự trên bầu trời Đan Mạch, song hầu hết trong số đó đều không đáng quan ngại.

Trước đó, từ hôm 22/9, hoạt động của nhiều sân bay tại Đan Mạch đã bị ảnh hưởng do sự xuất hiện của nhiều thiết bị bay không người lái.

Liên quan đến những sự xâm nhập không phận của các thiết bị bay không người lái vào không phận Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đã tăng cường hiện diện tại vùng Baltic với các hoạt động trinh sát, giám sát và triển khai ít nhất một tàu khu trục phòng không tại khu vực này./.

NATO và Đan Mạch tăng phối hợp ứng phó sự cố liên quan UAV Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nêu rõ các đồng minh NATO và Đan Mạch đang phối hợp để tìm cách đảm bảo an toàn và an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước thành viên.