Thế giới

Châu Âu

Đan Mạch phát hiện thiết bị bay không người lái gần nhiều sân bay

Hãng Reuters đưa tin cảnh sát Đan Mạch cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) gần các sân bay ở thị trấn Esbjerg, Sonderborg và Skrydstrup.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)
(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters/RIA Novosti, hãng Reuters đưa tin cảnh sát Đan Mạch cho biết đã phát hiện các thiết bị bay không người lái (UAV) gần các sân bay ở thị trấn Esbjerg, Sonderborg và Skrydstrup.

Trước đó, Flightradar24 cho biết toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay lớn nhất Đan Mạch đã bị đình chỉ từ 20h26 ngày 22/9 do phát hiện UAV. Sân bay nối lại hoạt động sau đó trong ngày.

Cảnh sát Đan Mạch cho hay hiện chưa xác định được thủ phạm của vụ tấn công này. Truyền thông cũng đưa tin về một sự cố tương tự tại sân bay thủ đô Oslo của Na Uy.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/9 tuyên bố sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Copenhagen là “cuộc tấn công nghiêm trọng nhất” nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch từ trước tới nay.

Bà Frederiksen nhấn mạnh: “Những gì chúng ta chứng kiến tối qua là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ trước tới nay vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch”./.

(Vietnam+)
#UAV #Chuyến bay #Đan Mạch Đan Mạch
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga bắn hạ nhiều UAV Ukraine tập kích Sevastopol

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tập kích Sevastopol trong đêm, song hệ thống phòng không Nga và Hạm đội Biển Đen đã bắn hạ 16 thiết bị UAV.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Anh và Ba Lan

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã co các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy; và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Đồng ruble của Nga. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nga ưu tiên ngân sách đảm bảo an ninh và quốc phòng

Bộ Tài chính Nga tuyên bố chính sách ngân sách của nước này giai đoạn 2026-2028 được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia và giải quyết các nhiệm vụ then chốt của đất nước.

Một quân nhân Nga. (Nguồn: EPA)

Nga kiểm soát thị trấn chiến lược Kupyansk

Quân đội Nga đã phong tỏa một nhóm gồm 750 quân nhân (trong đó 250 người đã thiệt mạng) của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía Bắc và phía Tây Kupyansk, bao vây thị trấn này.