Đan Mạch và Na Uy đóng cửa các sân bay ở thủ đô do thiết bị bay không người lái

Tối 22/9 (giờ địa phương, tức sáng 23/9 theo giờ Việt Nam), sân bay Copenhagen - sân bay lớn nhất Đan Mạch đã phải ngừng hoạt động trong khoảng 4 giờ, sau khi phát hiện các thiết bị bay không người lái.

Thông báo trên mạng xã hội X, cảnh sát cho biết đã sân bay Copenhagen đã tạm dừng việc cất và hạ cánh do phát hiện 2-3 thiết bị bay không người lái cỡ lớn trong khu vực.

Theo dữ liệu của dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar, sân bay Copenhagen - cảng hàng không nhộn nhịp nhất khu vực Bắc Âu, đã dừng hoạt động lúc 20 giờ 26 (giờ địa phương, tức 1 giờ 26 ngày 23/9 theo giờ Hà Nội).

Khoảng 50 chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc các thiết bị này nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Hiện sân bay đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới chức sân bay cho biết tình trạng chậm trễ và một số chuyến bay bị hủy sẽ tiếp diễn. Hành khách cần kiểm tra thông tin với hãng hàng không của mình.

Cùng ngày, người phát ngôn sân bay Oslo của Na Uy cho biết sân bay này cũng đã đóng cửa không phận để theo dõi thiết bị bay không người lái. Toàn bộ các chuyến bay đã phải chuyển hướng sang sân bay gần nhất.

Sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay của hãng Collins Aerospace - nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều sân bay lớn ở châu Âu - bị tin tặc tấn công, ảnh hưởng tới hoạt động tại sân bay Heathrow (ở London, Anh), cũng như các sân bay tại Berlin (Đức) và Brussels (Bỉ)./.

Ba Lan vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái tại khu vực tòa nhà chính phủ Thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan cho biết: "Cơ quan An ninh chính phủ vừa vô hiệu hóa một UAV bay trên khu vực phố Parkowa và Cung điện Belweder."