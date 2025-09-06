Quân đội Bỉ đầu tư mạnh vào hệ thống chống thiết bị bay không người lái

Trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái trong các xung đột hiện đại, Bỉ quyết định tăng cường năng lực phòng thủ bằng một khoản đầu tư mới cho quân đội.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh công nghệ tác chiến đang thay đổi nhanh chóng.

Ngày 5/9, Chính phủ Bỉ đã thông qua kế hoạch chi 11,7 triệu euro để mua sắm các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (C-UAS) cho quân đội.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken, đây sẽ là những hệ thống tích hợp, có khả năng cơ động cao, nhằm đáp ứng cả nhiệm vụ trong nước lẫn khi Bỉ tham gia các chiến dịch quốc tế.

Việc mua sắm được thực hiện thông qua cơ chế “MACCE Support Partnership” của Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA).

Bộ trưởng Francken cho biết quyết định đầu tư lần này xuất phát từ những kết quả tích cực mà 16 hệ thống C-UAS đã mang lại kể từ năm 2022.

Ông nhấn mạnh quyết định bổ sung trên sẽ giúp nhiều đơn vị được trang bị công nghệ được coi là sống còn trên chiến trường.

Hệ thống C-UAS được thiết kế với nhiều lớp chức năng, từ phát hiện, nhận dạng đến gây nhiễu điện tử và cuối cùng là vô hiệu hóa bằng biện pháp vật lý.

Các cơ quan tình báo Bỉ cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái sẽ còn gia tăng mạnh trong thời gian tới, buộc quốc gia phải gấp rút hiện đại hóa năng lực phòng thủ.

Khoản ngân sách 11,7 triệu euro lần này, chưa tính thuế VAT, sẽ được phân bổ trong bốn năm. Trong đó, 8,1 triệu euro dành cho mua sắm thiết bị, phần còn lại được sử dụng cho công tác bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2028.

Việc đầu tư lần này cho thấy Bỉ không đứng ngoài xu thế chung, khi nhiều quốc gia châu Âu đang tăng tốc phát triển và triển khai các công nghệ phòng thủ mới.

Hệ thống chống thiết bị bay không người lái được kỳ vọng sẽ giúp quân đội Bỉ chủ động ứng phó với những nguy cơ an ninh đang nổi lên, đồng thời khẳng định cam kết của nước này trong việc bảo đảm an toàn cho binh sĩ và lãnh thổ./.

