Đan Mạch đối mặt với nguy cơ đàm phán thành lập chính phủ liên minh khó khăn

Theo kết quả sơ bộ dựa trên việc kiểm phiếu tại Đan Mạch lục địa, đảng Dân chủ xã hội Đan Mạch, do Thủ tướng Mette Frederiksen lãnh đạo, vẫn giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 24/3.

Hiện việc kiểm phiếu ở Greenland và Quần đảo Faroe vẫn đang được tiến hành.

Kết quả kiểm phiếu tại 1.306 trong số 1.314 khu vực bỏ phiếu ở Đan Mạch lục địa cho thấy đảng Dân chủ xã hội giành được 21,9% số phiếu bầu, giảm so với mức 27,6% đạt được trong cuộc bầu cử năm 2022.

Đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa đứng thứ hai với 11,5%, tiếp theo là Venstre (đảng Tự do Đan Mạch), với 10,3%, Liên minh Tự do giành được 9,4% và đảng Nhân dân Đan Mạch đạt 9,2%.

Mặc dù đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Frederiksen giành được nhiều phiếu bầu nhất, song khối cánh tả không đạt được đa số tuyệt đối trong quốc hội.

Cụ thể, hiện khối cánh tả giành được 84 ghế trong tổng số 179 ghế Quốc hội, trong khi khối cánh hữu giành được 77 ghế. Theo quy định, các khối cần đạt được 90 ghế mới giành được đa số, do đó, sẽ phải đàm phán để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiện đảng Trung dung theo ôn hòa, do Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen đứng đầu, trở thành yếu tố quyết định với 14 ghế. Phát biểu trước người ủng hộ, ông Rasmussen cho biết ông muốn thấy một liên minh đa đảng. Tuy nhiên, đối tác liên minh của ông, lãnh đạo đảng Tự do Troels Lund Poulsen, đã loại trừ khả năng thành lập chính phủ với đảng Dân chủ xã hội.

Mỗi vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch là Greenland và Quần đảo Faroe có 2 ghế. Tuy nhiên, số phiếu tại 2 khu vực này vẫn đang được kiểm đếm.

Tại Đan Mạch, tranh chấp về hòn đảo rộng lớn Greenland ở Bắc Cực không phải là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Trọng tâm là các vấn đề trong nước, gồm lạm phát, phúc lợi xã hội, nồng độ nitrat cao trong nước nông nghiệp và vấn đề nhập cư.

Trên cương vị thủ tướng, bà Frederiksen đã chủ trương thắt chặt hơn nữa chính sách nhập cư để hạn chế sự ủng hộ dành cho phe cực hữu.

Bà cũng bảo vệ đề xuất từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thiết yếu cho những người nước ngoài đe dọa nhân viên y tế, cho rằng điều đó là "công bằng"./.

