Eurozone đối mặt nguy cơ lạm phát đình trệ

Sản lượng của khu vực tư nhân tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 3/2026 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 tháng qua.

Đây là minh chứng rõ nét cho thấy những tác động tiêu cực của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu.

Dữ liệu do S&P Global công bố ngày 24/3 cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ cấp của Eurozone đã giảm mạnh từ mức 51,9 điểm trong tháng 2/2026 xuống còn 50,5 điểm vào tháng Ba.

Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo 51,0 điểm của các chuyên gia kinh tế và đang tiến sát ngưỡng 50,0 điểm - mức phân định giữa tăng trưởng và suy thoái.

Dữ liệu trên làm dấy lên những cảnh báo mới rằng khu vực này đang đối mặt với nguy cơ "lạm phát đình trệ" - một kịch bản kinh tế độc hại kết hợp giữa lạm phát cao, tăng trưởng trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: "Chỉ số PMI sơ cấp của Eurozone đang rung hồi chuông cảnh báo về lạm phát đình trệ khi chiến sự tại Trung Đông đẩy giá cả tăng vọt, đồng thời bóp nghẹt đà tăng trưởng."

Theo ông Williamson, chi phí của các doanh nghiệp đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm qua do giá năng lượng leo thang và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tình trạng chậm trễ nguồn cung đã chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, chủ yếu do các vấn đề về vận tải biển liên quan đến chiến sự.

"Lạm phát đình trệ" được coi là kịch bản tồi tệ nhất, đặt các ngân hàng trung ương vào thế tiến thoái lưỡng nan. Các công cụ thông thường để chống lạm phát như tăng lãi suất có thể làm tê liệt tăng trưởng và việc làm. Ngược lại, hạ lãi suất để kích cầu lại có nguy cơ khiến lạm phát trở nên trầm trọng hơn.

Nhưng Eurozone không phải là nơi duy nhất chứng kiến hoạt động của khu vực tư nhân chậm lại. Dữ liệu PMI của Ấn Độ công bố cùng ngày cũng cho thấy tăng trưởng sản lượng của quốc gia này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022 do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Sự bất ổn hiện nay khiến các dự báo trước đó về tăng trưởng và lạm phát trở nên thiếu chính xác.

Trong báo cáo điều chỉnh công bố tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ước tính tăng trưởng kinh tế của khu vực này ở mức 0,9% trong năm 2026 và lạm phát trung bình đạt 2,6%.

Tuy nhiên, S&P Global cảnh báo con số này có thể còn quá lạc quan khi chỉ số giá cho thấy lạm phát có thể tăng nhanh lên mức gần 3% trong những tháng tới.

Chuyên gia Raphael Brun-Aguerre của JPMorgan nhấn mạnh rằng cú sốc giá năng lượng không chỉ gây tổn hại đến lợi nhuận doanh nghiệp mà còn phá vỡ nhu cầu và niềm tin tiêu dùng tại châu Âu.

Trước tình hình "nguy cấp" của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 24/3 tuyên bố đã đến lúc phải tiến hành các cuộc đàm phán với Iran.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông, giải tỏa áp lực lên giá dầu khí và bảo vệ sự ổn định xã hội cũng như nền kinh tế toàn cầu./.

