Thái Lan sẽ để giá năng lượng trong nước biến động theo quy luật thị trường

Thái Lan sẽ dừng việc “đóng băng” giá nhiên liệu trong nước vốn đã tăng cao do xung đột Trung Đông, thay vào đó hỗ trợ có mục tiêu cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phát biểu trên truyền hình ngày 25/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết chính phủ sẽ để giá năng lượng trong nước biến động theo quy luật thị trường, không kiềm chế giá dẫn đến sự méo mó thị trường, tích trữ và thất thoát ngân sách không cần thiết.

Trước đó, vào ngày 2/3, Chính phủ Thái Lan đã công bố mức giá trần đối với các loại nhiên liệu vận tải được sử dụng rộng rãi nhất, trong đó dầu diesel không vượt quá 33 baht/lít (1,01 USD).

Kết quả là Quỹ Nhiên liệu dầu mỏ Nhà nước đã chi 20 tỷ baht (khoảng 613 triệu USD) trong vòng 3 tuần để trợ cấp giá nhiên liệu, tương đương gần 1 tỷ baht mỗi ngày. Mặc dù vậy, trợ cấp vẫn tiếp tục tăng và hiện đang tiêu tốn của quỹ khoảng 2,5 tỷ baht mỗi ngày.

Ông Ekniti cho biết sau khi từ bỏ việc áp giá trần nhiên liệu, trợ cấp của Nhà nước sẽ được dành cho người nghèo, lái xe, nông dân, ngư dân, nhà thầu và các nhà điều hành trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp do khủng hoảng năng lượng. Những người có thu nhập dưới 100.000 baht/năm sẽ nhận được trợ cấp hằng tháng. Khoảng 13,4 triệu người Thái Lan thuộc nhóm này và Bộ Tài chính đang nghiên cứu mức trợ cấp phù hợp.

Ông Ekniti cho biết thêm, trong lĩnh vực vận tải công cộng và logistics, khoảng 360.000 lái xe tải và 30.000 lái xe buýt công cộng sẽ nhận được trợ cấp nhiên liệu. Chương trình hỗ trợ cũng bao gồm các lái xe khách, taxi và xe ôm.

Song song với đó, Bộ Thương mại đang chuẩn bị cung cấp phân bón giá rẻ hơn để hỗ trợ nông dân, trong bối cảnh khoảng 50% nguồn cung phân bón của Thái Lan đến từ Trung Đông và các chuyến hàng đã bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Bộ Giao thông vận tải sẽ cung cấp cho ngư dân dầu diesel B20 (dầu diesel có hàm lượng dầu cọ 20%), rẻ hơn dầu diesel thông thường 5 baht/lít. Trong khi đó, các nhà thầu thực hiện các dự án cho khu vực công sẽ nhận được khoản bồi thường để bù đắp chi phí vật liệu xây dựng và nhiên liệu tăng cao nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ sẽ được cung cấp các khoản vay ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống nước này Claudia Sheinbaum chỉ trích một số doanh nghiệp đang lợi dụng bối cảnh giá năng lượng quốc tế biến động để tăng giá trong nước.

Dẫn chứng giá dầu diesel ở một số địa phương lên tới khoảng 29,5 peso (1.6 USD)/lít và giá xăng A92 cũng có xu hướng tăng, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh mức giá này không có cơ sở khi Chính phủ Mexico vẫn áp dụng các biện pháp khuyến khích tài khóa, trong đó có ưu đãi thuế nhằm hạn chế đà tăng giá nhiên liệu.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng khẳng định việc tăng giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, có tác động trực tiếp tới chi phí vận tải hàng hóa và từ đó gây áp lực lên lạm phát và giá cả tiêu dùng. Do vậy, bà đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Năng lượng Mexico phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico nhóm họp với các đầu mối xăng dầu trong tuần này nhằm rà soát cơ cấu giá, lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán lẻ. Cùng lúc đó, Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Mexico sẽ tham gia giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá tùy tiện.

Chính phủ Mexico khẳng định các biện pháp trên không nhằm áp đặt cơ chế kiểm soát giá, mà hướng tới tăng cường minh bạch thị trường, bảo đảm các ưu đãi thuế của Nhà nước thực sự mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô./.

