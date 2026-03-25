Doanh nghiệp thực phẩm Italy tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Nhu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao tại Việt Nam không ngừng gia tăng những năm gần đây, được thúc đẩy bởi sự phát triển của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng ngày càng quan tâm đến ẩm thực quốc tế.

Theo đó, đơn vị xúc tiến thương mại, doanh nghiệp Italy đánh giá thị trường Việt Nam đang mở ra những cơ hội rất tích cực cho các sản phẩm thực phẩm đến từ nước này.

Bà Ilaria Piccinni, Giám đốc Thương vụ Italy (ITA) tại Việt Nam cho biết, người tiêu dùng Việt Nam, nhất là tại những đô thị lớn, ngày càng chú trọng đến nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn và uy tín thương hiệu. Đây là những yếu tố mà sản phẩm thực phẩm Italy có lợi thế rõ rệt nhờ danh tiếng về chất lượng và bản sắc vùng miền.

“Bên cạnh đó, ngành dịch vụ ăn uống và nhà hàng-khách sạn (Ho.Re.Ca.) tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra nhu cầu lớn đối với nguồn nguyên liệu cao cấp nhằm nâng cao trải nghiệm ẩm thực. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) cũng đóng vai trò quan trọng khi từng bước cắt giảm thuế quan và tăng cường bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Italy,” bà Ilaria Piccinni nhấn mạnh.

Theo Thương vụ Italy, Italy là quốc gia đầu tiên được Tổ chức UNESCO công nhận toàn bộ nền ẩm thực là “Di sản văn hóa phi vật thể” - nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc.

Với nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, ẩm thực Italy đã phát triển không ngừng, vươn lên khẳng định vị thế mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực quốc tế, theo đúng tiêu chí “từ nông trại đến bàn ăn.”

Tại Việt Nam, một số dòng sản phẩm thực phẩm Italy đã tạo được chỗ đứng vững chắc và ngày càng được người tiêu dùng đón nhận tích cực, trong đó pasta và pizza là hai đại diện tiêu biểu, xuất hiện rộng rãi trong hệ thống nhà hàng, khách sạn, cũng như các mô hình ẩm thực hiện đại và được giới trẻ yêu thích. Tiếp theo là các loại sốt và gia vị đặc trưng như sốt cà chua, pesto hay các sản phẩm chế biến sẵn cũng ngày càng phổ biến trong cả kênh nhà hàng lẫn bán lẻ hiện đại.

Cùng với đó, dầu ô liu nguyên chất (extra virgin olive oil) đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về lợi ích sức khỏe; sản phẩm nấm truffle, thịt nguội, bánh nướng cũng dần khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Thống kê năm 2025, xuất khẩu sản phẩm thực phẩm và đồ uống của Italy sang Việt Nam đạt giá trị 105,1 triệu euro (tăng 4% so với năm trước), đưa nước này trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất trong số nước EU xuất khẩu sang Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại một số thách thức như nhạy cảm về giá và các yêu cầu pháp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, trong đó có nhóm sản phẩm thực phẩm.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp Italy chỉ ra rằng, với chiến lược phù hợp, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận thức người tiêu dùng, triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam vẫn rất khả quan với phong phú nhóm sản phẩm Italy.

Điển hình ghi nhận tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hospitality Vietnam 2026) đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Thương vụ Italy là một trong những đơn vị tổ chức gian hàng quốc gia thu hút được khách tham quan, với khoảng 20 doanh nghiệp đại diện cho cả dòng sản phẩm truyền thống lẫn các sản phẩm giá trị cao.

Các gian hàng trưng bày những món ăn truyền thống nổi tiếng như ở nhóm sản phẩm chủ lực có thể kể đến pasta; dầu ô liu nguyên chất; các loại sốt; bánh; cùng với phô mai, thịt nguội và các dòng salumi -những yếu tố cốt lõi của ẩm thực Italy.

Song song đó, nhóm sản phẩm đặc sản và cao cấp có thể kể đến là những mặt hàng từ nấm truffle, giấm balsamic; nguyên liệu chuyên biệt như nguyên liệu xay nhuyễn semolina hay pistachio.

Đáng chú ý, năm nay đánh dấu lần đầu tiên Hiệp hội Các nhà sản xuất thịt lợn và thịt chế biến Italy (ASSICA) cùng Viện Xúc tiến thịt nguội Italy (IVSI) tham gia cho thấy tiềm năng lớn của ngành hàng này tại thị trường Việt Nam.

Khách tham quan thưởng thức thịt nguội dưới sự hướng dẫn của Đầu bếp Cristian Broglia. (Ảnh: ITA)

Trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam 2026, ITA, Hiệp hội Công nghiệp thịt và xúc xích Italy (ASSICA) và Viện Xúc tiến sản phẩm thịt nguội Italy (IVSI) cũng tổ chức hội thảo chuyên đề về thịt nguội Italy giới thiệu bức tranh toàn diện về ngành thịt nguội, sản phẩm đặc trưng của nền ẩm thực Italy.

Ngoài ra, tại hội thảo này, các chuyên gia đã chia sẻ hệ thống chứng nhận của Liên minh châu Âu, cũng như phân tích dữ liệu kinh tế về xuất khẩu thịt nguội Italy với trọng tâm là thị trường Việt Nam.

Bà Ilaria Piccinni chia sẻ thêm, Thương vụ Italy là đơn vị trực thuộc Chính phủ Italy, có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình quốc tế hóa và mở rộng thị trường. Tại Việt Nam, Thương vụ Italy thường xuyên tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại, hội thảo chuyên ngành, cũng như các hoạt động kết nối giao thương B2B.

Bên cạnh Food & Hospitality Vietnam 2026 lần này, trong năm nay thì Thương vụ Italy sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện Borsa Vini-Chương trình thử rượu vang dành riêng cho chuyên gia trong ngành.

Dự kiến vào tháng 11/2026, Thương vụ Italy triển khai Tuần lễ Ẩm thực Italy-một sáng kiến toàn cầu do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy thúc đẩy.

Đây là dịp quan trọng nhằm quảng bá giá trị ẩm thực Italy, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng Việt Nam thông qua đa dạng hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa./.

