Doanh nghiệp Việt Nam-Italy "bắt tay" mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 12/11, các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Italy đã cùng tham gia Chương trình kết nối (B2B) do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN - Italia lần thứ 9. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước cùng "bắt tay" tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược, đặt nền móng cho các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là để hai bên tiếp cận công nghệ cao, chuẩn hóa tiêu chuẩn sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Fabio De Cillis, Trưởng đại diện Thương vụ Italy tại Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường năng động với tiềm năng tăng trưởng lớn và là điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp Italy trong chiến lược quốc tế hóa.

Theo ông Fabio De Cillis, hợp tác kinh tế Việt Nam – Italy đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc và thiết bị. Italy không chỉ xuất khẩu máy móc hoàn chỉnh mà còn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc cung cấp linh kiện, bán thành phẩm để hoàn thiện thiết bị, tạo ra một mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi.

"Ngoài thế mạnh truyền thống như thực phẩm và thời trang, Italy đang đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như y học, công nghệ vũ trụ, và trí tuệ nhân tạo (AI)", Trưởng đại diện Thương vụ Italy tại Việt Nam chia sẻ thêm.

Các phiên kết nối B2B đã diễn ra sôi nổi, tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, máy móc thiết bị, công nghệ thực phẩm, công nghiệp dược, điện tử, logistics và đổi mới sáng tạo.

Ông Stefano Romanelli, Giám đốc Điều hành Omnia Technologies Beverage Singapore Pte Ltd chia sẻ rằng phần lớn sản phẩm đồ uống và thực phẩm chế biến tại Việt Nam đều sử dụng dây chuyền công nghệ của Italy.

Theo ông Stefano Romanelli, mục tiêu sắp tới của Omnia Technologies là mở rộng từ công nghiệp chế biến thực phẩm sang lĩnh vực chế biến dược phẩm, một ngành được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng vượt trội tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ông Thanh Bình, Giám đốc giải pháp Công ty Nextwaves đánh giá Italy là thị trường cởi mở và là cửa ngõ quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Âu nhờ các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA.

Doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt như REACH, RoHS, CE để sẵn sàng mở rộng xuất khẩu các sản phẩm điện – điện tử.

Vị giám đốc này cho biết, ngoài các sự kiện kết nối trực tiếp, doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm doanh nghiệp Italy đã hoạt động hoặc có văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp cận ban đầu.

Qua đó, giúp hai bên hiểu rõ nhu cầu thị trường và yêu cầu tiêu chuẩn, từ đó thúc đẩy hợp tác thực chất.

Quan hệ kinh tế ASEAN–Italy đã đạt những con số ấn tượng trong thời gian qua, với kim ngạch thương mại tăng 38%, đạt gần 20 tỷ USD.

Riêng với Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 7 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2023./.

Doanh nghiệp Việt Nam-Italy thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo Hiệp hội Doanh nghiệp Italy tại Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp hai nước.