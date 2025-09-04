Việt Nam-Italy thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Nhằm nâng tầm quan hệ song phương hai nước lên một tầm cao mới, đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 4/9, Bộ Tài chính đã chủ trì và phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italy (ITA) và Liên đoàn Công nghiệp Toàn quốc Italy (Confindustria) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italy.

Diễn đàn đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Italy. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra những xung lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư, thương mại và kinh doanh song phương theo chiều sâu và hiệu quả.

Nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác

Italy hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam đóng vai trò đối tác then chốt của Italy tại khu vực Đông Nam Á và nay, mối quan hệ hợp tác sâu sắc đó đang tiếp tục phát triển toàn diện và thực chất hơn bao giờ hết.

Tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt giữa hai quốc gia, ông Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt này không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nên một nền tảng vững chắc cho những bước tiến lớn trong tương lai.

Nhìn nhận về ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italy 2025 là cơ hội tốt để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, trong đó hợp tác đầu tư và thương mại sẽ là trụ cột chính, hướng tới sự hiệu quả, thực chất và toàn diện hơn.

Khái quát hóa mối quan hệ Việt Nam-Italy bằng "bốn điểm tương đồng" mang tính bổ trợ hiệu quả cho nhau, ông Hồ Sỹ Hùng phân tích rõ cả hai quốc gia là đối tác tin cậy của nhau, xây dựng dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau một cách hiệu quả, tạo ra những cơ hội kinh doanh và phát triển đa dạng. Hơn nữa, mối quan hệ còn được nuôi dưỡng bởi tình cảm ấm áp, chân thành giữa người dân hai nước, vượt ra ngoài khuôn khổ kinh tế và chính trị.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013, quan hệ song phương giữa hai nước đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành một trong những hình mẫu cho hợp tác khu vực. Italy hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), minh chứng cho tầm quan trọng của thị trường Italy đối với hàng hóa Việt Nam và ngược lại.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy trong 7 tháng của năm, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Chi tiết hơn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italy đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7%. Điều này cho thấy sự tăng trưởng ổn định và cân bằng trong trao đổi thương mại giữa hai quốc gia.

Về hợp tác đầu tư, Italy đã có những đóng góp đáng kể tại Việt Nam. Tính đến nay, các nhà đầu tư Italy hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tuy con số này chưa thực sự tương xứng với tiềm năng song nó đã đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã đầu tư một dự án tại Italy với vốn gần 700.000 USD.

Diễn đàn cũng tổ chức bốn phiên thảo luận chuyên đề sôi nổi, tập trung vào các chủ đề then chốt: Máy móc cơ khí và công nghệ nông nghiệp; Chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn; Hạ tầng và giao thông; Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng, Chính phủ đang không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” nhằm khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tập trung thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các động lực truyền thống và đặc biệt là khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới, trong đó, Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người được xác định là những động lực trọng tâm, định hình tương lai phát triển của đất nước.

Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh dư địa và tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Italy vẫn còn rất lớn, vì vậy để khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa tiềm năng này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, theo ông Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italy với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững cũng như các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này không chỉ giúp Việt Nam phát triển theo hướng bền vững mà còn tiếp cận các công nghệ tiên tiến từ Italy.

Ngoài ra, với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Những lĩnh vực này bao gồm: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; Thương mại, du lịch. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng lớn và đang tìm kiếm sự hợp tác từ các đối tác có kinh nghiệm như Italy.

Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng đề nghị các nhà đầu tư Italy tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc này sẽ giúp Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng, học hỏi kinh nghiệm quản lý và công nghệ từ các đối tác Italy.

Lãnh đạo Bộ Tài chính kêu gọi Italy có tiếng nói để các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Đây là một cơ sở pháp lý và kinh tế quan trọng, giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, cùng khai thác hiệu quả hai thị trường lớn và đầy tiềm năng là ASEAN và EU.

Ông Hùng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, để hiện thực hóa chủ trương đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác sâu rộng với Italy trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, những lĩnh vực mà Italy có thế mạnh và kinh nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Italy tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính và khu Thương mại tự do, nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Về phía Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ trong việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 Biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết, đánh dấu những bước tiến cụ thể và thực chất trong hợp tác song phương. Các MoU này bao gồm nhiều lĩnh vực trọng điểm về đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính-bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch.

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng tổ chức bốn phiên thảo luận chuyên đề sôi nổi, tập trung vào các chủ đề then chốt: Máy móc cơ khí và công nghệ nông nghiệp; Chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn; Hạ tầng và giao thông; Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp song phương (B2B) cũng diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Hoạt động này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Italy có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường và xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.