Nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam-Italy

Ngày 3/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italy Valentino Valentini thăm làm việc tại Việt Nam và chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Italy.

Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italy Valentino Valentini cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam dành cho Italy, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhấn mạnh tình cảm của nhiều thế hệ người dân Italy dành cho Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh bảo vệ đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Thứ trưởng Italy nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; nhấn mạnh đây là thời điểm chuyển mình quan trọng của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của Italy dành cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong quá trình phát triển đất nước hiện nay.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao chuyến thăm và chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Italy của Thứ trưởng Valentini; tin tưởng Diễn đàn sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao...

Về quan hệ giữa Việt Nam và Italy, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế; đề nghị Italy hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam như thủy sản, hàng dệt may, đồ gỗ và đầu tư hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, thời trang, công nghệ cao, năng lượng, xây dựng cảng biển...

Thứ trưởng Valentini đánh giá trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, cả Italy và Việt Nam đều cần quan tâm tới những lĩnh vực công nghệ số, công nghệ xanh, năng lượng, trí tuệ nhân tạo...; đồng thời giải quyết các thách thức về cân bằng năng lượng, trong đó có việc vừa đảm bảo phát triển, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thứ trưởng Valentini khẳng định các doanh nghiệp Italy ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các thách thức trên thông qua các hoạt động như Tọa đàm về chuyển đổi năng lượng, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Italy trong chuyến thăm lần này; đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động tương tự tại Italy trong thời gian tới.

Đánh giá cao vai trò và sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Valentino Valentini nhất trí việc hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trong thời gian tới, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, đáp ứng sự phát triển của Việt Nam, Italy và lợi ích của người dân hai nước./.

