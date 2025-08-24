Tự hào là người con Việt Nam tại Italy luôn hướng về quê hương đất nước

Việt Nam đang từng bước phát triển nhờ vào nội lực và ý chí dân tộc, đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người dân Italy quan tâm đến mô hình phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy ở châu Á.

Bà Lê Thị Bích Hường - Tổng thư ký Liên minh Chủ tịch các Hội người Việt Nam tại Italy, Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italy-Việt Nam - đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Rome nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo bà Bích Hường, một giảng viên thực hành tiếng Việt tại Đại học Turin và Đại học Ca’Foscari của Italy, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là một dấu mốc lịch sử không chỉ với Việt Nam mà còn với toàn thế giới thuộc địa.

Là một người con Việt Nam đang sống tại Italy, bà Bích Hường cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự kiện này, một sự kiện không chỉ khẳng định lòng tự tôn dân tộc mà còn là lời khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói và có vị trí trên bản đồ thế giới.

Thắng lợi này cũng đã góp phần truyền cảm hứng cho nhiều dân tộc bị áp bức khác đứng lên giành độc lập, đặc biệt trong làn sóng phi thực dân hóa sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, điều mà nhiều học giả và giới truyền thông châu Âu,trong đó có Italy, từng ghi nhận.

Cũng theo bà Bích Hường, tinh thần tự cường của dân tộc Việt Nam không chỉ được thể hiện trong chiến tranh mà còn trong thời bình. Sau chiến tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề, bị cấm vận và thiếu thốn đủ bề nhưng Việt Nam không gục ngã.

Là người Việt Nam sống ở châu Âu, bà Bích Hường luôn cảm nhận được niềm tự hào khi chứng kiến đất nước mình đang từng bước phát triển nhờ vào chính nội lực và ý chí dân tộc.

Những thành quả đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người dân Italy quan tâm đến mô hình phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy ở châu Á.

Ngày nay, Việt Nam không chỉ là thành viên chủ động trong các tổ chức quốc tế mà còn ngày càng được nhắc đến như một quốc gia tích cực đóng góp cho hòa bình và hợp tác toàn cầu.

Ngay tại Italy, điều đó được thể hiện rất rõ từ các chương trình hợp tác kinh tế, các sự kiện văn hóa Việt Nam-Italy, cho đến hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại đây.

Nhiều thế hệ trẻ gốc Việt ở Italy tự hào thể hiện bản sắc dân tộc mình, đồng thời đóng góp tích cực vào sự kết nối giữa hai nước.

Nữ Tổng thư ký Liên minh Chủ tịch các Hội người Việt Nam tại Italy cho rằng gần 40 năm Đổi Mới đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo và lạc hậu trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất châu Á.

Cuộc sống người dân được cải thiện từng ngày khi trẻ em được đến trường nhiều hơn, người dân tiếp cận nhiều dịch vụ y tế tốt hơn và hạ tầng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại Italy, nhiều người Việt chia sẻ rằng họ ngày càng tự tin khi giới thiệu về quê hương mình, một đất nước đang phát triển nhanh chóng và đầy hứa hẹn. Việt Nam không chỉ đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) mà còn là hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển khác.

Việc giảm nghèo, nâng cao vị thế phụ nữ, phổ cập giáo dục… là minh chứng cho việc phát triển đi đôi với tiến bộ xã hội. Điều này không chỉ khiến cộng đồng người Việt ở nước ngoài tự hào, mà còn tạo điều kiện cho mối quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng, trong đó có mối quan hệ giữa Việt Nam và Italy, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển bền vững.

Bà Bích Hường cho rằng chính sách “lấy người dân làm trung tâm” đã và đang mang lại thay đổi thực chất. Là một người con Việt Nam xa quê, bà thấy được nỗ lực đó qua việc chính phủ hỗ trợ kiều bào, bảo vệ quyền lợi người lao động, tăng cường tiếp cận thông tin và dịch vụ công bằng công nghệ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn nhiều việc cần làm, như đảm bảo công bằng giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, điều mà cả người trong nước và cộng đồng quốc tế, trong đó có Italy, đều quan tâm.

Cũng theo bà Bích Hường, chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cho thấy sự nhạy bén và tầm nhìn xa của Ban lãnh đạo đất nước. Cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hội nhập và phát triển kinh tế tư nhân đều là những trụ cột vững chắc.

Là một người Việt sống tại Italy, một đất nước cũng coi trọng đổi mới và doanh nghiệp nhỏ, bà Hường đặc biệt quan tâm đến sự phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, cũng như tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Italy trong tương lai.

Khép lại cuộc phỏng vấn, bà Bích Hường cho rằng 80 năm hành trình giành “độc lập-tự do-hạnh phúc” đã giúp Việt Nam tích lũy được bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng phát triển.

Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn mới: chuyển đổi số, kinh tế xanh, xã hội tri thức…

Tuy nhiên, thách thức đi kèm cũng không phải là ít. Biến đổi khí hậu, áp lực dân số già và cạnh tranh toàn cầu sẽ gây ra những lực cản nhất định cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Vì thế, đây là lúc Việt Nam cần tận dụng tối đa trí tuệ và nguồn lực của cả trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài - trong đó có tại Italy - để cùng đóng góp cho sự phát triển chung.

Bà Bích Hường tin tưởng, trong một thế giới nhiều biến động, điều giữ vững Việt Nam chính là sự tự chủ, tự tin, tự cường và tự hào dân tộc. Dù ở trong nước hay nước ngoài, mỗi người dân Việt Nam đều mang trong mình tinh thần ấy, một tinh thần đã, đang và sẽ giúp Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc và những giá trị riêng, đặc biệt trong mối quan hệ với các nước bạn bè như Italy./.