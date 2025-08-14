Tập huấn giảng dạy tiếng Việt: Tiếp thêm động lực cho đội ngũ giáo viên kiều bào

Ngày 14/8, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 đã khai mạc tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đông đảo thầy cô giáo ở nước ngoài trở về tham dự khóa tập huấn, coi đây là minh chứng sống động cho tình yêu tiếng Việt và tình cảm hướng về cội nguồn.

Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc học và dạy tiếng Việt. Nhiều cuộc gặp đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của kiều bào, tặng sách, giáo trình, trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt ở sở tại. Những hoạt động này đã tiếp thêm động lực to lớn cho đội ngũ giáo viên kiều bào – những người đang tận tâm giữ gìn tiếng Việt, “linh hồn của dân tộc” nơi đất khách.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, hàng trăm lớp học tiếng Việt đã được tổ chức nhờ sự tâm huyết và đóng góp của các thầy cô kiều bào - nhiều người trong số đó giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, tại một số quốc gia có đông người Việt sinh sống như Đài Loan (Trung Quốc), Lào…, tiếng Việt đã chính thức được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt xa Tổ quốc.

Một số đầu sách dùng để giảng dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở nước ngoài. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh mỗi thầy cô giáo đang dạy tiếng Việt ở nước ngoài chính là một sứ giả văn hóa, là nhịp cầu nối hồn Việt trong tim mỗi người con xa xứ, bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết của các thầy cô và sự hỗ trợ từ trong nước, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành đã đồng hành, tạo điều kiện cho trường tham gia vào sứ mệnh lan tỏa và giữ gìn ngôn ngữ Việt.

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ về những đóng góp nổi bật của nhà trường trong công tác giảng dạy và hỗ trợ giáo dục tiếng Việt: Từ việc xây dựng các kênh dạy tiếng Việt trực tuyến, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên ở nhiều quốc gia và cho kiều bào, đến triển khai các khóa học với trình độ đa dạng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng biên soạn, cung cấp học liệu, mở rộng các chương trình học bổng cho học viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới.

Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) trao tặng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bộ Từ điển Ngôn ngữ học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp này, ông Hoàng Anh Tuấn đã thay mặt nhà trường trao tặng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bộ "Từ điển Ngôn ngữ học" của Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp, để bổ sung vào tủ sách của Ủy ban, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện các học viên tham gia khóa tập huấn năm nay, chị Võ Thị Thanh, đến từ Lào cho biết khóa học là dịp để các thầy, cô tiếp thu những kiến thức mới, đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Từ những trải nghiệm này, chị sẽ tiếp tục vận dụng vào công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh tại Lào.

Học viên Nguyễn Thị Thảo My, đến từ Vladivostok (Liên bang Nga), bày tỏ mong muốn sẽ mở lớp dạy tiếng Việt tại địa phương. Chị cho hay việc trở về Việt Nam tham dự khóa tập huấn là niềm vinh dự và tự hào lớn, cũng như là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt. Sau khóa học, chị hy vọng sẽ có thêm sự tự tin, kỹ năng và kinh nghiệm để triển khai lớp học, đồng thời xây dựng mạng lưới giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy./.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 13-28/8/2025 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận; với sự tham gia của khoảng 80 giáo viên và tình nguyện viên dạy tiếng Việt từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các hoạt động chính gồm: Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp; Tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; Dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; Tham gia thực hành giảng dạy; Tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu-Quốc Tử giám, Bảo tàng Lịch sử quân sự) và một số tỉnh lân cận./.

Ngọn lửa tiếng Việt 4 thế hệ cháy mãi nơi đất Lào Qua 4 thế hệ, gia đình bà Nương vẫn giữ gìn và truyền lại tiếng mẹ đẻ như một mạch nguồn thiêng liêng để tiếng Việt không chỉ sống trong lời ăn tiếng nói mà còn được thắp sáng qua phong tục, nếp sống.