Giá vàng trong nước đi ngang, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 173,5 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (26/3), giá vàng nhẫn và SJC trong nước đều đi ngang, trong khi tỷ giá trung tâm giảm thêm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), chưa biến động so với chốt ngày 25/3.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giữ nguyên so với phiên trước khi mở cửa giao dịch. Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Như vậy, chênh lệch mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Sau khi đóng cửa chiều 25/3 để phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã thông báo sẽ mở cửa trở lại từ 12 giờ ngày 26/3. Giá vàng nhẫn trơn của Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa được điều chỉnh kể từ sáng 25/3 và hiện đang ở mức từ 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.532 USD/ounce. Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 143,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 29,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 26/3 là 25.102 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 25/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm tương ứng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.107-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.149-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 25/3.

Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá USD từ 26.137-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.140-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 25/3./.

