Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 600.000 đồng sau kỳ nghỉ dài

Mở cửa phiên sáng nay (4/5), sau kỳ nghỉ dài, thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng trong khi tỷ giá trung tâm lại giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 163,6 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 166,6 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 29/4.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 163,6-166,6 triệu đồng/lượng, cũng tang 600.000 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 163 triệu đồng đến 166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.604 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với chốt phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.112 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên hôm trước (29/4).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng tương ứng 1 đồng so với chốt phiên ngày 29/4. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.107-26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.126-26.367 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.137-26.367 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.367 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.