Hưng Yên sẽ xử lý cán bộ để chậm giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 5/5, làm việc với Sở Tài chính, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cho biết quan điểm của tỉnh sẽ xử lý cán bộ nếu để chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng đầu tư công là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cần được sự quan tâm của nhiều cấp, ngành của tỉnh; trong đó, Sở Tài chính được coi là “nhạc trưởng” trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân về việc giải ngân nguồn vốn này.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Sở Tài chính tiếp tục có những tham mưu đúng, trúng với tỉnh trong đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công trong điều hành giải ngân, đảm bảo làm sao các quý trong năm đều có kết quả tốt.

“Nếu như quý II này không đạt, vượt lên được ngưỡng trung bình của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, bắt buộc tỉnh phải có những biện pháp làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công chậm”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nêu quan điểm và gợi mở giải pháp thực hiện: Sở Tài chính phối hợp với các ngành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng đó, rà soát lại các dự án đầu tư công trên địa bàn từ tỉnh tới xã theo hướng rút gọn lại, theo tinh thần tập trung làm đến đâu xong đến đó, không dàn trải. Khi công trình thi công xong, phát huy ngay hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với việc chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công các dự án trên địa bàn cần dành thời gian quyết toán kinh phí.

Các hồ sơ công trình đã hoàn thiện, cần phải giải ngân ngay; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có được chỉ đạo kịp thời.

Về việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ phân cấp quyết toán cho Sở Tài chính để đảm bảo thủ tục được nhanh gọn. Tuy nhiên, Sở phải xây dựng lộ trình cho từng nhóm dự án quyết toán, giải ngân theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, các công trình đã hoàn thành phải được quyết toán ngay; trường hợp không thực hiện theo quy định sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình, kiểm điểm, thậm chí bị xử lý kỷ luật. Việc chậm quyết toán làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và cần được chấn chỉnh, đưa vào khuôn khổ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo, quá trình giải quyết công việc phải trên một quan điểm chung, “không thể chân thấp, chân cao”, cùng một nội dung nhưng có hai cách giải quyết khác nhau, theo quan điểm tỉnh này, tỉnh kia như trước khi sáp nhập tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tính đến đầu tháng 5/2026, tỉnh đã phân bổ 38.304,9 tỷ đồng cho nhiều dự án trên địa bàn.



Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo Sở Tài chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh đầu tư công, giải ngân nguồn vốn và xử lý trụ sở dôi dư; rà soát công tác quy hoạch, thu-chi ngân sách; xây dựng “kịch bản” khai thác tiềm năng, dư địa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo; tăng cường thu hút đầu tư.

Đối với các lĩnh vực trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cần nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, bảo đảm công việc đúng pháp luật, đúng tiến độ, qua đó khẳng định vai trò là “bộ não” trong điều hành kinh tế-xã hội của tỉnh./.

