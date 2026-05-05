Giá dầu Brent tăng 5,8% khi căng thẳng tại eo biển Hormuz nóng trở lại

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch 4/5 khi nguồn cung bị gián đoạn tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 5,8% lên 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,4% lên 106,42 USD/thùng.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong khoảng hai tháng qua. Đây là tuyến hàng hải then chốt, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt đường biển toàn cầu, nên bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể nhanh chóng tác động đến nguồn cung và đẩy giá lên cao.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó lường hơn. Theo ông Brock Weimer, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Edward Jones, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các chính sách giảm thuế trước đó sẽ không còn giúp kinh tế tăng trưởng mạnh như trước, mà chủ yếu chỉ giúp hạn chế bớt tác động tiêu cực từ giá cả tăng.

Thị trường hiện không còn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi áp lực lạm phát từ giá năng lượng vẫn lớn. Một số tổ chức, trong đó có Barclays, cho rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì ở mức chặt chẽ.

Các chuyên gia nhận định rằng nhìn chung, thị trường dầu mỏ đang dễ bị tác động bởi rủi ro nguồn cung, vì vậy giá có thể duy trì ở mức cao nếu tình trạng gián đoạn kéo dài./.

