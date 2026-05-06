Giá dầu tiếp tục giảm trước lo ngại về lệnh ngừng bắn mong manh Mỹ-Iran

Giá dầu thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/5 tại thị trường New York (Mỹ) trước khi tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên sáng 6/5 tại thị trường Melbourne (Australia), khi các diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran và eo biển Hormuz chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Khép lại phiên 5/5, tại sàn giao dịch New York, giá dầu giảm khoảng 4% sau một ngày giao dịch nhiều biến động. Dầu Brent mất 4,57 USD, tương đương 4%, xuống còn 109,87 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,15 USD, tương đương 3,9%, xuống 102,27 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh phía Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn được duy trì, dù hai bên vẫn có các cuộc đấu hỏa lực. Cùng ngày, Mỹ cho biết hai tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống quân sự của nước này, tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin đó.

Theo giới phân tích, thị trường có thể đã chịu áp lực bán ra trước những tín hiệu tích cực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, diễn biến giảm giá cũng được xem là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá dầu Brent tăng mạnh trong tuần trước.

Bước sang phiên sáng 6/5 tại thị trường Melbourne, giá dầu tiếp tục giảm sâu. Tính đến 23 giờ 26 phút GMT (6 giờ 26 phút sáng 6/5 giờ Việt Nam), dầu WTI mất 2,23 USD, tương đương 2,18%, xuống còn 100,04 USD/thùng.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch mở lại eo biển Hormuz sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để chờ khả năng đạt được và ký kết một thỏa thuận, dù tình trạng phong tỏa vẫn được duy trì.

Ở một diễn biến khác, số liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp. Cụ thể, dự trữ dầu thô giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/5, trong khi tồn kho xăng giảm 6,1 triệu thùng và các sản phẩm chưng cất giảm 4,6 triệu thùng so với tuần trước đó.

Thông tin này phần nào phản ánh sự thắt chặt nguồn cung, song chưa đủ để đảo chiều xu hướng giảm của giá dầu trong bối cảnh thị trường vẫn bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị./.

Giá dầu Brent tăng 5,8% khi căng thẳng tại eo biển Hormuz nóng trở lại Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, giá dầu Brent tăng 5,8% lên 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,4% lên 106,42 USD/thùng.

​