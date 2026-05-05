Xung đột Trung Đông lại leo thang kéo lùi chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch 4/5, trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đồng loạt rời khỏi mức cao kỷ lục giữa những lo ngại về xung đột tại Trung Đông.

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,41% xuống 7.200,75 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,19%, xuống còn 25.067,80 điểm; còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,13%, đóng cửa ở mức 48.941,90 điểm.

Thông tin chi phối mạnh mẽ nhất tới thị trường là tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Quân đội Mỹ ngày 4/5 thông báo 6 tàu nhỏ của Iran đã bị đánh chìm sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển.

Theo thông báo từ Washington, các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới.

Hệ quả trực tiếp là giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng vọt 5,8% lên mức 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,4% lên 106,42 USD/thùng. Chi phí nhiên liệu tăng cao ngay lập tức gây áp lực lên các ngành thâm dụng năng lượng.

Điển hình là hãng tàu du lịch Norwegian ghi nhận cổ phiếu giảm 8,6% sau khi phải hạ dự báo lợi nhuận cả năm do chi phí xăng dầu leo thang. Các chuyên gia nhận định, tình trạng mất an ninh tại tuyến hàng hải huyết mạch đang khiến nặng lên các tài sản rủi ro.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường chứng khoán còn bị xáo trộn bởi những thông tin riêng lẻ từ các tập đoàn lớn. Ngành hậu cần Mỹ chứng kiến một phiên "đỏ lửa" sau khi tập đoàn Amazon thông báo triển khai "Dịch vụ Chuỗi cung ứng Amazon," chính thức mở cửa mạng lưới hậu cần của mình cho các doanh nghiệp khác sử dụng. Động thái này đã giáng đòn mạnh vào các đối thủ truyền thống, khiến cổ phiếu của hãng chuyển phát FedEx giảm 9,1% và UPS giảm 10,5%.

Dự báo về diễn biến trong thời gian tới, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, nhận định với mức định giá đang ở mức cao kỷ lục, những bất ổn kéo dài tại Trung Đông sẽ tiếp tục là yếu tố kích thích hoạt động chốt lời.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào báo cáo tài chính của các doanh nghiệp lớn như Disney, Pfizer và McDonald's dự kiến công bố trong tuần này để tìm kiếm động lực mới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, chỉ số VN-Index gần như đi ngang và khép phiên ở mức 1.854,06 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,62 điểm (0,25%) xuống 250,04 điểm./.

