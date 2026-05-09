VN-Index áp sát đỉnh lịch sử 1.918 điểm trong bối cảnh "xanh vỏ đỏ lòng"

Mặc dù VN-Index đã chinh phục thành công mốc tâm lý 1.900 điểm và tiệm cận đỉnh lịch sử, song thực tế thị trường lại đang vận hành trong một trạng thái phân hóa đầy nghịch lý khi dòng tiền tập trung cục bộ vào các mã trụ cột.

Nghịch lý của điểm số

Thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần giao dịch đầy cảm xúc khi chỉ số VN-Index liên tục bứt phá, đóng cửa tuần tại mức 1.915,37 điểm (tăng 3,3% so với tuần trước đó). Tuy nhiên, đằng sau sự hưng phấn của điểm số là một thực tế khá khó chịu đối với đa số nhà đầu tư cá nhân, đó là hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng."

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán Pinetree, bản chất của đợt tăng giá này không xuất phát từ việc dòng tiền toàn thị trường mạnh lên mà chủ yếu do sự điều tiết từ các cổ phiếu trụ cột. Cụ thể, nhóm Vingroup với hai mã dẫn dắt là VIC và VHM đã đóng vai trò "đầu tàu" kéo chỉ số trong các phiên bứt phá. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu vốn hóa trung và nhỏ lại đứng yên hoặc điều chỉnh giảm nhẹ.

Các chuyên gia tại Pinetree nhận định: “Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp do tâm lý thận trọng, nhà đầu tư ngại giải ngân vùng đỉnh. Trong bối cảnh đó, thị trường chỉ cần một lực mua tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn là đủ để đẩy chỉ số lên cao mà không cần sự đồng thuận của toàn thị trường.”

Đáng chú ý, các nhà đầu tư tiếp tục bán ròng bỏ qua những kỳ vọng tích cực về lộ trình nâng hạng của Tổ chức FTSE. Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), khối ngoại đã bán ròng 4.330 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần qua và lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay con số này đã vượt mức 45.000 tỷ đồng.

Một trong những động lực quan trọng giúp VN-Index duy trì đà tăng bất chấp nội lực còn yếu chính là diễn biến tích cực từ địa chính trị thế giới. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được báo cáo là đã đạt được những bước tiến thực chất, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn và ổn định khu vực eo biển Hormuz.

Viễn cảnh khủng hoảng năng lượng hạ nhiệt đã kéo giá dầu thế giới xuống dưới mốc 100 USD/thùng, giúp giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu. Tại Mỹ, chỉ số chứng khoán chủ chốt giữ vững trên mốc 7.000 điểm, tạo hiệu ứng tâm lý lan tỏa tích cực đến thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, sự hạ nhiệt của giá dầu lại tác động hai chiều đối với thị trường trong nước. Cụ thể, nhóm dầu khí và hóa chất đã tăng trưởng mạnh giai đoạn trước thì nay bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi câu chuyện hưởng lợi từ giá hàng hóa phai nhạt dần.

Kịch bản thử thách đỉnh lịch sử

Bước sang tuần giao dịch tiếp theo, giới chuyên môn dự báo thị trường được thị trường khả năng sẽ rơi vào giai đoạn "lình xình" quanh vùng đỉnh VN-Index 1.880-1.920 điểm. Đây là thời điểm nhạy cảm khi mùa kết quả kinh doanh quý 1 và kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đi qua, tạo nên một vùng "trống" về mặt thông tin hỗ trợ.

Cụ thể, nhóm phân tích của SHS cho rằng VN-Index và VN30 đang ở rất gần vùng đỉnh lịch sử (tương ứng 1.920 điểm và 2.120 điểm). Mặc dù tâm lý lạc quan từ thị trường quốc tế có thể giúp chỉ số vượt đỉnh, nhưng thị trường cần sự cải thiện rõ nét hơn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng để xác nhận một xu hướng tăng trưởng bền vững.

Trong khi đó, các chuyên gia của Pinetree lại đưa ra góc nhìn thận trọng hơn khi cho rằng chỉ số sẽ cực kỳ nhạy cảm với các tin tức từ cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Nếu thỏa thuận được ký kết, giá dầu giảm sâu sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhóm dầu khí. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ, bóng ma lạm phát sẽ quay lại đè nặng lên tâm lý thị trường chung.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, các chuyên gia khuyến cáo giai đoạn này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược phân bổ vốn khắt khe, việc "mua đuổi" tại vùng đỉnh lịch sử sẽ tiềm ẩn rủi ro cao. Theo đó, các nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý. Việc bảo toàn vốn trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh quan trọng hơn nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu có "câu chuyện riêng" - những mã có nền tảng cơ bản tốt, thuộc các ngành chiến lược và có triển vọng tăng trưởng thực chất trong năm 2026.

Theo SHS, dòng tiền ngắn hạn vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu đã chiết khấu về vùng giá hấp dẫn sau giai đoạn điều chỉnh dài. Đây là cơ hội để tích lũy các cổ phiếu giá trị cho mục tiêu trung và dài hạn./.

Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận Mỹ-Iran Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 7/5 nhờ kỳ vọng xung đột Mỹ-Iran hạ nhiệt, giá dầu giảm và dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

​